Ini perbedaan Infinix Zero 4 dan Zero 4 Plus

Jakarta (ANTARA News) - Merk ponsel Infinix mengeluarkan varian seri Zero terbaru, Zero 4 X555 dan Zero 4 Plus X602, melanjutkan seri sebelumnya Zero 3.“Menyasar konsumen yang sangat antusias terhadap smartphone dengan kinerja tinggi, juga fotografi,” kata Manajer Pemasaran Infinix Mobility Indonesia Anis Thoha Manshur saat peluncuran di Jakarta, Rabu (21/12).Kedua ponsel tersebut sudah mendukung jaringan 4G dan beroperasi dengan sistem Android M.Permukaan layar keduanya 2.5 Full HD dengan pelindung corning Gorilla Glass, metal aluminium membalut unibodi dengan pemindai sidik jari di bagian belakang.Zero 4 dan 4 Plus ini mengunggulkan kamera mereka yang dapat diatur secara manual layaknya kamera profesional, dilengkapi juga dengan optical image stabilization untuk menjaga kestabilan saat mengambil gambar.Kamera dengan bukaan lensa f/2.0 ini juga memiliki laser autofocus untuk membuat titik fokus lebih akurat.Untuk kamera depan, Zero 4 memakai fitur wide angle lens 83 derajat sedangkan Zero 4 Plus 78 derajat.Berikut ini adalah perbedaan Infinix Zero 4 dan Zero 4 Plus.Zero 4:1. Layar 5,5 inci FHD2. Kamera depan 8 MP, belakang 16 MP3. RAM 3GB, ROM 32GB4. Baterai 3200mAh5. Prosesor MT6753 octa-core 1.3GHz6. Harga Rp 2,999 jutaZero 4 Plus1. Layar 5,98 inci FHD2. Kamera depan 13 MP, belakang 21 MP3. RAM 4G, ROM 32GB4. Baterai 4000mAh5. Prosesor Helio X20 MT6797M deca-core 2.0GHz6. Harga Rp 3,699 juta.

Editor: Tasrief Tarmizi