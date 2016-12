Harga minyak jatuh

id

New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia turun pada perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah laporan menunjukkan peningkatan mengejutkan dalam persediaan minyak mentah AS pekan lalu.Persediaan minyak mentah di AS naik 2,3 juta barel pekan lalu menjadi 485,4 juta barel, mengangkat kenaikan tahun ke tahun 1,9 persentase poin menjadi 7,3 persen, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan pada Rabu.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari, turun 0,81 dolar AS menjadi menetap di 52,49 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari, turun 0,89 dolar AS menjadi ditutup pada 54,46 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.(A026)

Editor: Unggul Tri Ratomo