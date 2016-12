Perburuan Pokemon GO sejauh 8,7 milyar mil

Perburuan Pokemon GO di San Salvador dalam Poketour. (REUTERS/Jose Cabezas)

Jakarta (ANTARA News) - Niantic mengunggah video promosi di YouTube berisi statistik Pokemon GO sejak pertama kali diluncurkan pertengahan tahun ini.

Dalam video tersebut, angka perburuan Pokemon menunjukkan orang-orang sudah berjalan sejauh 8,7 milyar mil hingga 7 Desember. Videografis tersebut menunjukkan perbandingan jarak dari Bumi ke Planet Neptunus sejauh 4,6 milyar mil.

Jarak tersebut, menurut mereka, setara dengan mengelilingi Bumi sebanyak 200 ribu kali.

Pemain sejauh ini sudah menangkap total 88 milyar Pokemon, sekitar 533 juta ditangkap setiap hari.

Jarak ini masih terus bertambah karena game masih dimainkan hingga sekarang.

