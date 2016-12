Polda Metro Jaya perketat pengamanan Kedubes

id

humas pmj, argo yuwono, kedubes, perketat pengamanan, pam obvit

Jakarta (ANTARA News) - Aparat Polda Metro Jaya memperketat pengamanan pada sejumlah kedutaan besar (Kedubes) terkait potensi ancaman yang terjadi di negara lain."Petugas mengamankan obyek vital untuk diperketat," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta Kamis.Argo menyebutkan Polda Metro Jaya memiliki Direktorat Pengamanan Obyek Vital (PAM Obvit) yang bertugas mengamankan kedubes.Argo menyatakan pihak kedubes tidak mengajukan permohonan penambahan kekuatan personil namun Polda Metro Jaya berinisiatif memperketat pengamanan."Polda Metro Jaya yang berinisiatif memperketat pengamanan," ujar Argo.Argo mengungkapkan peningkatan pengamanan kedubes terkait kejadian penembakan Duta Besar Rusia untuk Turki Andrey G Karlov di Ankara pada Senin (19/12).Andrey Gennadievich Karlov meninggal dunia usai ditembak seorang pria yang mengenakan tanda pengenal polisi saat pameran foto bertajuk "Russia as Seen by Turks" di Ankara.Korban ditembak pelaku dari arah belakang pada beberapa menit usai naik panggung untuk membuka pameran foto.

