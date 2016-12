China klaim kalahkan AS sebagai negara dengan bioskop terbanyak

id

bioskop, China

Jakarta (ANTARA News) - Saat ini China menyebut dirinya menjadi rumah bagi lebih banyak film dibandingkan negara-negara lain di dunia.Tercatat pada 20 Desember terdapat 40.917 layar lebar di daratan China, menurut Global Times, dikutip dari State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television (SARFT) China.China mengalahkan Amerika Serikat yang memilki 40.759 layar, merujuk laporan organisasi pemilik bioskop di AS National Association of Theatre Owners pada bulan Mei."Dengan demikian, China telah menyusul AS dalam hal jumlah layar lebar," kata SARFT.Menurut SARFT rata-rata 26 layar lebar ditambahkan setiap harinya di China sepanjang tahun 2016. SARFT juga mencatat 85 persen dari layar baru tersebut menunjang untuk memutar film 3D.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Unggul Tri Ratomo