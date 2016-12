Pokemon GO resmi meluncur di Apple Watch

id

Ilustrasi - Pokemobn Go (pokemongo.com)

Jakarta (ANTARA News) - Niantic resmi mengumumkan Pokemon GO kini tersedia untuk Apple Watch.Versi jam tangan pintar ini bukan versi penuh permainan seperti di ponsel, tetapi menyambungkan beberapa fitur mobile game tersebut ke jam sehingga pemain tidak perlu seing mengecek ponsel, seperi yang dilansir laman The Verge.Pemain tidak bisa menangkap Pokemon melalui smartwatch, tetapi masih bisa mengumpulkan item dari pokestop dan melihat monster terdekat.Pemain dapat melihat berapa jarak yang dibutuhkan untuk menetaskan telur Pokemon dan juga menerima perman dari buddy pokemon.Ketika telur menetas, game akan memberi notifikasi ke jam tangan dan juga mendapat medali.Niantic banyak melakukan pembaruan Pokemon GO bulan ini, mulai dari menambah Pokemon hingga bermitra dengan Starbucks dan Sprint untuk pokestop dan gym.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: Fitri Supratiwi