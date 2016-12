Menyantap kuliner Korea di Samwon House (video)

id

samwon house, makanan korea, korea, kimchi, samgyetang, bulgogi, tokpoki, chadol baki, okonomiyaki kimchi, kimchi

Jakarta (ANTARA News) - Ingin menyantap masakan Korea yang cocok dengan selera Indonesia? Anda bisa mencobanya di restoran SamWon House, Setiabudi One, Jakarta.Nuansa serba merah menyambut mata saat baru pertama kali masuk ke restoran ini. Hiasan khas Korea Selatan berada di berbagai sudut, seperti pakaian tradisional Hanbok, alat musik Sanjo dan kipas tradisional. Lukisan istana Gyeongbokgung menghiasi satu sisi restoran yang interiornya didominasi kayu.Restoran yang pertama kali dibuka pada 2010 ini menyajikan makanan-makanan Korea dengan bumbu-bumbu yang diimpor langsung dari Negeri Ginseng agar rasanya otentik.Daging yang dimasak di restoran ini diimpor dari AS dan Australia, sementara sayur mayur diambil dari produksi lokal.Tak hanya daging sapi, pengunjung juga bisa menikmati menu ayam dan seafood di restoran yang interiornyaSelain itu, semua masakan yang disajikan dijamin halal.Pencinta daging bisa mencoba sensasi makan barbeque ala Korea seperti yang sering diperlihatkan dalam adegan drama.Seperti hidangan Chadol-baki, potongan daging sapi yang diiris tipis, kemudian dipanggang hingga matang dan dipotong-potong dengan gunting. Potongan kecil daging bisa dicocol dengan saos yang tersedia, atau dibungkus dengan selada.Bila Chadol-baki terasa kurang "nendang", Anda bisa mencoba bulgogi karena dagingnya sudah dibumbui sebelum dimasak.Ada pula Samgyetang, sup ayam ginseng khas Korea. Berbeda dengan sop ala Indonesia di mana daging ayam telah dipotong-potong, Samgyetang menyajikan ayam kampung dalam keadaan utuh yang direbus hingga empuk. Bagian dalam ayam diisi dengan beras dan ginseng.Untuk penutup, tteokbokki alias kue beras pedas manis yang merupakan jajanan sejuta umat di Korea bisa jadi pilihan. Selain pilihan rasa original, Anda juga bisa memesan tteokbokki yang lebih gurih dengan tambahan keju mozarella.Atau cicipi okonomiyaki kimchi, pancake ala Jepang yang rasanya sangat Korea karena ditambah dengan kimchi yang membuat rasanya berubah jadi asam-pedas.Selain di Jakarta, Samwon House sudah punya cabang di Tangerang, Surabaya, Jambi, Lampung, Bengkulu, Palembang dan Medan.

Editor: Ida Nurcahyani