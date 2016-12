China gerah oleh langkah Trump pilih ekonom garis keras

id

donald trump, presiden amerika serikat, pemilu as, kebijakan trump, ekonomi china

Photo collage of Donald Trump (right) and Presiden China Xi Jinping. (Reuters)

Jakarta (ANTARA News) - Media resmi pemerintah China memperingkatkan negerinya bahwa hubungan ekonomi AS-China dalam bahaya setelah Presiden AS terpilih Donald Trump menunjuk Peter Navarro, ekonom yang mendesak AS mengambil pendekatan keras terhadap China, untuk mengepalai Dewan Perdagangan Nasional Gedung Putih.Navarro adalah intelektual yang pernah menjadi penasihat investasi yang menelurkan buku "Death by China: How America Lost its Manufacturing Base". Buku ini dijadikan film dokumenter mengenai hasrat China menjadi kekuatan ekonomi dan militer dominan di Asia."Orang-orang seperti Navarro yang bias terhadap China yang telah dipilih memangku jabatan puncak pada pemerintahan AS mendatang, adalah sama sekali bukan bahan tertawaan," tulis harian berbahasa Inggris China Daily dalam editorialnya.China Daily memperingatkan AS bahwa apa pun langkah yang merusak hubungan sama-sama menguntungkan hanya akan menciptakan kekalahan bagi kedua pihak.Global Times, tabloid berpengaruh yang diterbitkan oleh Harian Rakyat milik Partai Komunis China, menyebut keputusan Trump memilih Navarro bukanlah sinyal yang positif."China harus menghadapi realitas bahwa tim Trump menempuh sikap garis keras terhadap China," kata Global Times dalam editorialnya seperti dikutip Reuters.

Editor: Jafar M Sidik