Jakarta (ANTARA News) - Tiga video musik Justin Bieber dan Drake muncul dalam daftar tahunan Top 20 layanan video musik VEVO, sementara Rihanna, Future, The Weeknd dan Bryson Tiller masuk dalam daftar tersebut dua kali.Berikut 20 video musik paling hits 2016 versi VEVO.20. "Where Ya At" - Future ft. Drake19. "Shake It Off" - Taylor Swift18. "Stitches" - Shawn Mendes17. "Antidote" - Travi$ Scott16. "Exchange (Audio)" - Bryson Tiller15. "PILLOWTALK" - ZAYN14. "What Do You Mean?" - Justin Bieber13. "Don't" - Bryson Tiller12. "Uptown Funk" - Mark Ronson ft. Bruno Mars11. "This Is What You Came For" - Calvin Harris ft. Rihanna10. "Work" - Rihanna ft. Drake9. "Love Yourself (PURPOSE: The Movement)" - Justin Bieber8. "Closer (Lyric)" - The Chainsmokers ft. Halsey7. "The Hills" - The Weeknd6. "Low Life" - Future ft. The Weeknd5. "Watch Me (Whip/Nae Nae)" - Silento4. "Hotline Bling" - Drake3. "Work From Home" - Fifth Harmony2. "Hello" - Adele1. "Sorry (PURPOSE: The Movement)" - Justin Bieber

Editor: Ida Nurcahyani