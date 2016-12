Terminal pelabuhan Say Maumere mulai dibangun

id

say maumere, pontas tambunan, pelindo iii

Maumere (ANTARA News) - Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Kementerian Badan Usaha Milik Negara Pontas Tambunan mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno meresmikan awal pembangunan terminal penumpang Pelabuhan L Say Maumere, Nusa Tenggara Timur."Kami harapkan pembangunan ini akan semakin memperlancar kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang kapal laut," kata Pontas di Maumere Sikka, NTT, Jumat.Pontas bersama Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Orias Petrus Moedak secara simbolis melemparkan tanah menggunakan sekop dan menyalakan sirine sebagai tanda "groundbreaking" terminal pelabuhan penumpang L Say Maumere.Pelabuhan L Say Maumere dibangun di atas lahan seluas 6.038 meter persegi dengan luas bangunan 2.526 meter persegi terbagi dua lantai.Lantai pertama seluas 1.800 meter persegi dan lantai 2 seluas 726 meter persegi dengn tinggi bangunan mencapai 26 meter berkapasitas sekitar 1.000 orang.

Editor: Unggul Tri Ratomo