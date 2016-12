Dolar AS menguat di tengah data ekonomi positif

id

New York (ANTARA News) - Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi akhir pekan, Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya karena data ekonomi yang keluar dari negara itu secara keseluruhan positif.Penjualan rumah keluarga tunggal baru di AS pada November 2016 berada di tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 592.000 unit, mengalahkan konsensus pasar 580.000 unit, demikian laporan Departemen Perdagangan AS.Angka tersebut 5,2% di atas tingkat Oktober yang direvisi pada 563.000 unit, dan 16,5% di atas perkiraan November 2015 pada 508.000 unit.Sementara itu, angka akhir indeks sentimen konsumen yang diterbitkan oleh Thomson Reuters/University of Michigan datang di 98,2 untuk Desember, umumnya sejalan dengan perkiraan pasar.Greenback tetap stabil di tengah perdagangan tipis sebelum liburan Natal. Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,05% menjadi 103,040 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0448 dolar AS dari 1,0433 dolar AS, dan pound Inggris turun menjadi 1,2274 dolar AS dari 1,2287 dolar AS. Dolar Australia merosot ke 0,7169 dolar AS dari 0,7203 dolar AS.Dolar AS dibeli 117,25 yen Jepang, lebih rendah dari 117,62 yen di sesi sebelumnya. Dolar AS naik tipis menjadi 1,0279 franc Swiss dari 1,0257 franc Swiss, dan naik ke 1,3545 dolar Kanada dari 1,3497 dolar Kanada.

Editor: Priyambodo RH