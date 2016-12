Pokemon GO rayakan musim libur

Dilansir dari laman Phone Arena, mulai 25 Desember hingga 3 Januari 2017, PokeStop akan memberikan Incubator sekali pakai setiap putaran pertama Photo Disc.

Alat ini akan memperbesar kesempatan untuk mendapatkan telur berisi TOgepi, Pichu dan Pokemon baru lainnya yang aslinya ditemukan di daerah Johto.

Pikachu akan memakai topi selama perayaan liburan ini.

Dari 30 Desember hingga 8 Januari 2017, pemain mungkin akan bertemu dengan pasangan pertama Pokemon dan Evolusi mereka, yang aslinya ada di daerah Kanto.

Dalam permainan ini, pemain akan berkesempatan menangkap Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartotle dan Blastoise.

Lure Modules akan berlangsung selama 60 menit, bukan 30 menit. Jakarta (ANTARA News) - Seperti yang mereka janjikan, Niantic membuat berbagai kegiatan pada game Pokemon GO untuk merayakan libur Natal dan Tahun Baru.