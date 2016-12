"Rogue One" kian angkuh di puncak Box Office

id

Lucasfilm, Disney, Rogue One: A Star Wars Story, box office, Rogue One

Jakarta (ANTARA News) - Film garapan Lucasfilm dan Disney, "Rogue One: A Star Wars Story" semakin kokoh di puncak box office dunia pada pekan kedua pemutarannya, setelah sukses meraup pemasukan 110 juta dolar AS dari 4.157 bioskop sehingga total di dalam negeri AS sudah mengeduk 300 juta dolar AS. Kamis lalu dari tingkat global film ini mengeruk pemasukan 400 juta dolar AS.Di antara tiga film yang baru diputar pekan ini --'Passengers', 'Assassin's Creed,' dan 'Sing?'--, film terakhir disebutlah yang menjadi pemenangnya. Film keluarga ini menangguk pemasukan 75 juta dolar AS."Passengers", film romansa fiksi ilmiah yang dibintangi Jennifer Lawrence dan Chris Pratt, diperkirakan mengeruk 20-21 juta dolar pada empat hari pertama pemutarannya, sedangkan selama enam hari diproyeksikan meraup 30-40 juta dolar AS. "Passengers" menghabiskan dana 110-120 juta dolar AS."Assassin's Creed" yang diadaptasi dari video game dan dibintangi Michael Fassbender bahkan lebih buruk lagi karena hanya akan mendapatkan 20 juta dolar AS dalam enam hari pertama penayangannya, padahal film ini berbiaya 125 juta dolar AS.Sementara itu, film komedi "Why Him?" yang dibintangi Bryan Cranston dan James Franco, diperkirakan mengawali empat hari pertamanya dengan pemasukan 14-16 juta dolar AS.Sementara itu, pada Hari Natal, baik 'Fences" yang dibintangi Denzel Washinton maupun La La Land yang keduanya calon kuat penerima Oscar, sukses secara nasional, demikian Hollywood Reporter.

Editor: Jafar M Sidik