Sederet selebriti sampaikan harapan agar Carrie Fisher segera pulih

id

Carrie Fisher, Princess Leia, Star Wars

Carrie Fisher berpose saat tiba di premiere Star Wars, The Force Awakens di Leicester Square, London. (16 Desember 2015). (REUTERS/Paul Hackett)

Los Angeles (ANTARA News) - Teman dan rekan artis Hollywood Carrie Fisher berharap pemeran Princess Leia dalam film "Star Wars" tersebut segera pulih setelah ia dilarikan ke unit perawatan intensif di Los Angeles .





Fisher (60) menderita gangguan pada jantung selama penerbangannya pada Jumat dari London. Kondisi kesehatannya belum diketahui hingga Sabtu, dan juru bicara dari Ronald Reagan UCLA Medical Center menolak berkomentar.





"Saya terkejut dan sedih mendengar berita tentang teman saya," kata aktor sekaligus lawan main Fisher, Harrison Ford, kepada The Hollywood Reporter.





Ford berperan sebagai Han Solo saat beradu akting bersama Fisher yang memerankan Princess Leia dalam film "Star Wars" pertama di Tahun 1977 dan beberapa sekuelnya.





Fisher menjadi berita utama pada November setelah ia mengungkapkan kepada majalah People, bahwa dia menjalin cinta terlarang selama tiga bulan dengan Ford selama pembuatan film pertama pada 1976.





Aktris yang juga penulis tersebut mengungkap rahasia itu saat mempromosikan memoar barunya berjudul The Princess Diarist.





William Shatner, rekam Fisher, yang terkenal karena perannya dalam serial televisi "Star Trek," mengunggah fotonya di Twitter saat merangkul Fisher dan menuliskan "Semua yang saya inginkan untuk Natal".





Selebriti lainnya, termasuk Ellen DeGeneres, Christina Applegate dan Bette Midler, juga turut berbagi kesedihan di media sosial atas kondisi kesehatan Fisher.





Fisher memerankan Princess Leia dalam dua sekuel Star Wars dan kembali tahun lalu dalam The Force Awakens, dengan karakter Leia Organa yang lebih keibuan sebagai pemimpin gerakan perlawanan melawan First Order.





Fisher, putri dari aktris Debbie Reynolds dan penyanyi Eddie Fisher, debut pada usia 12 tahun di nightclub milik ibunya di Las Vegas. Namun, karirnya saat dewasa terganggu oleh penyalahgunaan zat terlarang dan masalah kesehatan mental.





Dia memasuki pusat perawatan narkoba di pertengahan 1980-an untuk melawan kecanduannya terhadap kokain dan kemudian menulis novel laris, Postcards From the Edge, berdasarkan pengalamannya.





Fisher juga mengatakan dia pernah dirawat di rumah sakit pada 2013 karena gangguan bipolar, demikian dikutip dari Reuters.





Penerjemah: Sella Panduarsa Gareta

Editor: Heppy Ratna