Mensos: jaga anak dari pengaruh negatif media sosial

id

mensos, khofifah indar parawansa, hari ibu, peringatan hari ibu, media sosial

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berpesan kepada para orang tua, terutama ibu, untuk menjaga anak-anak dari pengaruh negatif media sosial."Jangan biarkan anak-anak kita terjebak dalam hal negatif perkembangan teknologi khususnya sosial media, seperti ikut menyebarluaskan ujaran kebencian dan lain sebagainya," kata Khofifah dalam Peringatan Hari Ibu Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/12) malam.Dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, Khofifah mengatakan perkembangan teknologi informasi saat ini, yang salah satunya melahirkan media sosial, turut menyumbang munculnya persoalan sosial di masyarakat.Oleh karena itu, masyarakat harus bisa menyikapinya dengan cerdas dan bertanggung jawab. Para orang tua pun harus aktif memantau anak-anaknya dalam berinteraksi dengan media sosial.Pada bagian lain Khofifah mendorong para ibu di Makassar untuk ikut menggerakkan One Day One Care atau sehari berbagi satu.Gerakan ini mengajak masyarakat untuk saling peduli satu sama lain, utamanya membangun kepedulian kepada masyarakat yang kurang mampu atau penyandang masalah kesejahteraan sosial."Mari kita bersama-sama menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat dengan menerapkan One Day One Care sebagai wujud untuk memupuk rasa saling tolong menolong," ujar Khofifah.Di tengah pengarahannya, Khofifah menyempatkan menyanyikan lagu berjudul Ibu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals yang dinilainya memiliki makna yang dalam.Kegiatan Hari Ibu Nasional di Gedung Manunggal Makassar ini dihadiri kurang lebih 3.000 perempuan se-Kota Makassar dari berbagai organisasi masyarakat wanita.Kegiatan ini digelar oleh beberapa organisasi, antara lain Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sulawesi Selatan, Muslimat NU Sulawesi Selatan, Forum Kajian Cinta Al Quran (FKCA), Yayasan Jantung Indonesia, Badan Koordinasi Pendidikan Al Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia (BKAPAKSI), serta Universitas Islam Makassar.Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Yayasan Lansia Sayang Bunda Nurhayati Yasin Limpo, Ketua Gerakan Sayang Ibu Tercinta sekaligus Ketua PW Muslimat NU Andi Majdah yang merupakan istri wakil gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Gerakan Ibu untuk Negeri Neno Warisman, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Ilham Andi Gozaling.

Editor: Heppy Ratna