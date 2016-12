Gitaris "Status Quo" Rick Parfitt wafat di usia 68

id

rick parfitt, rocker tutup usia

London (ANTARA News) - Gitaris band rock asal Inggris "Status Quo", Rick Parfitt wafat setelah mengalami infeksi parah di rumah sakit, Spanyol, Kamis, pada usia 68 tahun."Ia akan selalu dirindukan keluarga, kerabat, sesama anggota band, manajemen, kru dan penggemar setianya di seluruh dunia, bersama Status Quo ia telah mencapai kesuksesannya selama 50 tahun," keluarga dan manajer Status Quo, Simon Porter, seperti dikutip Reuters."Parfitt wafat di rumah sakit, Marbella, Spanyol setelah menderita infeksi parah, ia masuk rumah sakit, Kamis setelah mengalami komplikasi cedera bahu," kata keluarga.Parfitt sempat diselamatkan istrinya, Lyndsay, anak kembarnya, Tommy dan Lily, serta anak tertuanya, Rick Jnr dan Harry."Kata tidak cukup untuk mengungkap betapa sedihnya saya saat ini. Buat banyak orang ia adalah bintang rock, bagi saya ia adalah seorang ayah, dan saya menyayanginya. Istirahat dengan tenang Papa Parf," kata Rick Jnr via Twitter.Parfitt lahir di Woking, Surrey, Inggris pada 12 Oktober 1948, dan mulai belajar memainkan gitar di usia 11 tahun.Ia bertemu dengan Francis Rossi, anggota Status Quo lain di Butlins saat mereka remaja pada 1960an.Keduanya membentuk salah satu band rock tersukses Inggris pada Abad ke-20 dengan sejumlah lagu terkenal seperti "Rockin All Over The World" dan "Whatever You Want".Gitaris band Queen, Brian May mengatakan, Parfitt membawa "kebahagiaan untuk dunia".Di samping popularitas, kekayaan, dan perempuan, di puncak karirnya Parfitt bergelut dengan masalah narkotika serta alkohol yang berdampak buruk bagi kesehatannya.Ia sempat menjalani operasi jantung pada 1997, tetapi saat masa pemulihan, Parfitt tidak berhenti merokok di rumah sakit.Pria itu mengaku memakai narkotika selama beberapa tahun, walau akhirnya ia mampu menghentikan kebiasaan tersebut."Saya sudah tidak merokok mariyuana selama 27 tahun dan tidak memakai kokain selama 10 tahun. Saya hanya melakukan hal normal - anak-anak membuat saya sibuk, dan menemani istri berbelanja," ujarnya ke wartawan 2014 silam.Parfitt batal ikut tur bandnya karena alasan kesehatan.Dalam 50 tahun karir musiknya, Parfitt banyak terlibat menciptakan lagu Status Quo yang cukup terkenal, diantaranya "Whatever You Want"."Berbaliklah, panggil aku, ambil semuanya, kau membuatku hampa, dan hari ini, kau pun tak mengucapkan selamat tinggal," demikian salah satu lirik lagunya.

Editor: Aditia Maruli