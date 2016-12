Uji vaksin Ebola sukses 100%

Petugas medis membawa James Dorbor (8), yang diduga mengidap Ebola, ke dalam fasilitas perawatan di Monrovia, Liberia, dalam foto karya Daniel Berehulak yang diambil tanggal 5 September 2014 ini. Daniel Berehulak meraih Penghargaan Pulitzer untuk Foto Cerita untuk liputannya mengenai wabah Ebola di Afrika Barat untuk The New York Times. (REUTERS/Daniel Berehulak/The New York Times/Handout via Reuters)