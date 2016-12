James Rodriguez tak akan tinggalkan Madrid pada bursa transfer Januari

id

James Rodriguez, real Madrid, transfer pemain

Penyerang Real Madrid, James Rodriguez, merayakan golnya ke gawang AS Roma pada leg kedua 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu, Selasa (08/03/16) (UEFA.COM)

Madrid (ANTARA News) - James Rodriguez dipastikan tidak akan meninggalkan Real Madrid pada jendela transfer pemain Januari 2017, menurut Jorge Mendes selaku agen pemain asal Kolombia itu.James (25) dikontrak Real Madrid dari klub Prancis, AS Monaco, dengan masa kerja enam tahun setelah tampil gemilang pada Piala Dunia 2014.Namun playmaker asal Kolombia itu gagal mengamankan posisinya di tim utama Real Madrid di bawah beberapa pelatih.Media olahraga Spanyol, AS, melaporkan klub-klub raksasa antara lain Manchester United, Chelsea, Inter Milan dan Bayern Munchen tertarik mendatangkan pemain bernomor 10 itu jika Real Madrid mengizinkan James hengkang.Namun, Mendes menepis kemungkinan bahwa James akan meninggalkan Stadion Santiago Bernabeu dalam waktu dekat ini."James tidak akan meninggalkan Madrid pada bulan Januari," kata Mendes kepada AS dilansir dari ESPN, Senin.Sebelumnya, James mengisyaratkan ingin pindah klub demi menjaga posisinya di tim inti."Saya senang di sini, tapi saya ingin bermain lebih banyak," katanya. "Saya ingin tinggal di Madrid selamanya, tetapi Anda harus berpikir tentang segala sesuatu dan melihat pilihan Anda. Saya memiliki penawaran dan saya punya tujuh hari untuk berpikir tentang hal itu."

Editor: Tasrief Tarmizi