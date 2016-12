Hasil Boxing Day Liga Inggris, tim-tim besar berjaya

id

manchester city, boxing day, liga utama inggris, chelsea

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak delapan dari 10 pertandingan lanjutan Liga Utama Inggris pekan ke-18 atau biasa disebut "Boxing Day" telah digelar, Senin.Tim-tim papan atas antara lain Chelsea, Arsenal, Manchester City dan Manchester United mempersembahkan kado Natal berupa kemenangan kepada para fansnya pada Boxing Day atau tontonan sepak bola setelah Natal yang menjadi tradisi sepak bola Inggris.Gol dari Troy Deeney membuat Watford terhindar dari kekalahan atas Crystal Palace dengan skor seri 1-1. Crystal Palace yang tampil lebih dominan berhasil unggul lewat gol Cabaye pada babak pertama kemudian disamakan oleh Deeney paa babak kedua. Laga ini juga diwarnai kegagalan Benteke mengeksekusi penalti untuk Palace.Olivier Giroud mencetak gol tunggal kemenangan The Gunners sekaligus membayar kecepercayaan pelatih Arsene Wenger yang sebelumnya lebih senang menurunkan Alexis Sanchez sebagai penyerang utama.Andre Gray memastikan Burnley meraih tiga poin di kandang sendiri saat menghadapi Middlesbrough. Kemenangan ini membuat posisi Burnley satu tingkat di atas Middlesbrough di posisi 14 dengan perolehan 20 poin.Chelsea tampil tanpa beban saat menghabisi Bournemouth dengan skor 3-0 kendati tidak diperkuat Diego Costa dan Kante. Kemenangan ini tercipta berkat dua gol Pedro Rodruguez dan penalti Eden Hazard. Chelsea pun kokoh di puncak klasemen sementara.Leicester City, juara bertahan Liga Premier Inggris, tidak berdaya saat dipecundangi Everton di King Power Stadium. Gol kemenangan Everton dicetak Kevin Mirallas dan Romelu Lukaku pada babak kedua.Penampilan Henrikh Mkhitaryan kembali menuai decak kagum dari pelatih dan fans Manchester United. Pemain timnas Armenia itu mencetak satu gol atas kemenangan 3-1 Setan Merah saat melawan Sunderland. Dua gol MU lainnya dibukukan Daley Blind dan penyerang senior Zlatan Ibrahimovic.West Ham United secara perlahan naik ke papan tengah klasemen sementara setelah mengalahkan Swansea 4-1. Andre Ayew, Winston Reid, Miklail Antonio dan Andy Caroll secara bergiliran mencebol gawang Swansea.Kendati tidak diperkuat mesin gol Sergio Aguero, Manchester City tetaplah tim yang lebih kuat dibandingkan Hull City. Lewat aksi Yaya Toure, Kelichi Iheanacho dan Raheem Sterling yang berbuah gol bunuh diri Curtis Davis, Manchester City berhasil menyudahi perlawanan Hull dengan skor 3-0.Liverpool vs Stoke City pukul 00:15 WIBSouthampton vs Tottenham Hotspur pukul 02:45 WIB.

Editor: Tasrief Tarmizi