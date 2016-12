Klasemen Liga Inggris, Chelsea teratas City kedua

id

klasemen, liga utama inggris

Jakarta (ANTARA News) - Chelsea bisa dipastikan akan menutup tahun 2016 sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Utama Inggris dengan perolehan angka 46 poin, unggul tujuh poin dari Manchester City yang membuntuti di posisi kedua.Selain menguasai puncak klasemen, The Blues juga mencatatkan rekor klub dengan 12 kemenangan beruntun usai mengandaskan perlawanan Bournemouth dengan skor 3-0.Dengan skor yang sama pula, Manchester City mengalahkan Hull City yang berada di dasar klasemen. The Citizen mengoleksi 39 poin, unggul dua poin dari Liverpool yang baru akan bertanding pada Rabu (28/12) melawan Stoke City.Arsenal patut berterima kasih kepada Olivier Giroud yang mencetak gol tunggal kemenangan The Gunners atas West Brom. Arsenal kini menyamai poin Liverpool dan unggul empat angka dari rival sekotanya, Tottenham Hotspur, yang bertanding melawan Southampton pada Kamis (29/12).Manchester United menjaga posisi di peringkat enam atau zona Liga Eropa setelah mengalahkan Sunderland 3-1. MU memiliki 33 poin, unggul tujuh poin dari Everton di posisi tujuh.Di sisi lain, juara bertahan Leicester City mengalami musim yang buruk karena berada di posisi 16 dengan 17 poin dari 18 laga. The Foxes hanya berjarak empat poin dari Sunderland yang duduk di peringkat 18 zona degradasi.Pertandingan pekan ke-19 Liga Utama Inggris akan kembali digelar pada 31 Desember atau pertandingan penutup tahun 2016.

Editor: Tasrief Tarmizi