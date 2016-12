Kondisi kesehatan Princess Leia "Star Wars" membaik

id

Carrie Fisher berpose saat tiba di premiere Star Wars, The Force Awakens di Leicester Square, London. (16 Desember 2015). (REUTERS/Paul Hackett)

Jakarta (ANTARA News) - Aktris Hollywood Carrie Fisher berada dalam kondisi stabil, kata ibunya Debbie Reynolds, setelah bintang "Star Wars" itu menderita serangan jantung dalam penerbangan dari London ke Los Angeles."Carrie dalam kondisi stabil. Jika ada perubahan, kami akan berbagi informasi. Untuk semua penggemar dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk doa dan keinginan baiknya," kata Reynolds melalui Twitter.Fans dari aktris yang terkenal atas karakternya sebagai Princess Leia di "Star Wars" mengaku sedih dengan penyakit aktris berusia 60 tahun yang tengah menjalani rawat inap itu. Namun mereka mengatakan terinspirasi oleh penampilan Princess Leia muda dalam film terbaru "Star Wars" yang tayang di bioskop akhir pekan ini.Fisher menderita masalah jantung sesaat sebelum pesawatnya mendarat di Los Angeles pada hari Jumat dan menerima perawatan darurat di pesawat sebelum dia dilarikan ke rumah sakit.Kondisi stabil menjadi update yang melegakan sejak hari Jumat, ketika kakaknya, Todd Fisher, mengatakan bahwa dia dalam kondisi kritis.Sementara itu, The Ronald Reagan UCLA Medical Center menolak berkomentar, mengutip hukum kerahasiaan pasien.Putri pasangan Hollywood, bintang film Reynolds dan entertainer Eddie Fisher, itu mencapai kepopulerannya sendiri berkat penampilannya sebagai Princess Leia dalam seri "Star Wars" yang diluncurkan pada 1977.Setelah teman-teman selebritas dan lawan mainnya berharap agar dia segera pulih, banyak fansnya yang pergi ke bioskop saat Natal untuk menonton "Rogue One: A Star Wars Story", yang menampilkan replika Princess Leia saat masih muda."Ini semacam mimpi bahwa film ini keluar sekarang dan memikirkan Carrie Fisher/ Princess Leia mengalami serangan jantung, itu cukup menakutkan," kata Mike Rosenberg (28), yang bekerja di bidang keuangan, di sebuah bioskop di Times Square.Para penonton terkejut ketika melihat Princess Leia, kata Heather Kemp, seorang pengacara 44 tahun yang baru saja melihat "Rogue One" di bioskop Times Square."Itu menyedihkan dan itu menginspirasi pada saat yang sama," kata Kemp. "Setiap kali Anda melihat salah satu karakter seperti C3PO dan R2D2, ada reaksi. Tapi ya, pasti untuknya."Karakter Princess Leia, yang berani dan seorang pejuang hebat serta glamor, adalah panutan bagi Kemp ketika dia pertama kali melihat film aslinya."Dia gagah," kata Kemp.Seorang penggemar di pinggiran kota Chicago, Skokie, menyatakan optimismenya untuk kesembuhan Fisher dengan menghubungkan kemampuan Leia dengan aktris tersebut."Dia seorang pejuang dan akan melalui itu," kata Alexa Mullally (38). "Saya tumbuh dengan menonton Star Wars dan memuja Princess Leia."Pada pemutaran film di Evanston, Gary Mendel (50) menyimpulkan perasaan banyak fans yang melihat daftar panjang selebriti yang meninggal pada 2016."Saya berharap 2016 sudah mengambil cukup banyak bintang idola dan akan membiarkan dia sembuh," kata Mendel, demikian Reuters.

