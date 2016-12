Pokemon GO hadirkan kejutan liburan terbatas

id

pokemon, pokemon go, game pokemon, game pokemon go, pokemon game, pokemon go game,

Seorang pria memainkan augmented reality mobile game "Pokemon Go" ciptaan Nintendo di depan sebuah toko yang menjual barang-barang Pokemon di Tokyo, Jepang, Jumat (22/7/2016). (REUTERS/Toru Hanai )





Barang edisi terbatas ini terssedia di toko yang terdapat di game tersebut, dengan potongan harga, berlaku mulai 25-30 Desember, dilansir dari laman Phone Arena.



Item terbatas itu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Special, Great dan Ultra Boxes.



Paket tersebut berisi Incubator, Incense, Great Ball dan Ultra Ball. Pada 30 Desember siang sampai 3 Januari 2017, Niantic akan merilis Box Bronze, Silver dan Gold.



Kotak tersebut berisi Incense, Lure Module, Lucky Egg, Poke Ball dan Great Ball.



Sebelum meluncurkan item terbatas ini, Pokemon GO merayakan liburan dengan memperbesar kesempatan menetaskan telur berisi Togepi, Pichu dan beberapa Pokemon baru lainnya.



Selain itu, pemai juga berkesempatan menangkap Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartotle dan Blastoise.

Jakarta (ANTARA News) - Niantic kembali meluncurkan pembaruan game Pokemon GO, kali ini berupa item yang hanya tersedia selama liburan Natal dan Tahun Baru.Barang edisi terbatas ini terssedia di toko yang terdapat di game tersebut, dengan potongan harga, berlaku mulai 25-30 Desember, dilansir dari laman Phone Arena.Item terbatas itu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Special, Great dan Ultra Boxes.Paket tersebut berisi Incubator, Incense, Great Ball dan Ultra Ball. Pada 30 Desember siang sampai 3 Januari 2017, Niantic akan merilis Box Bronze, Silver dan Gold.Kotak tersebut berisi Incense, Lure Module, Lucky Egg, Poke Ball dan Great Ball.Sebelum meluncurkan item terbatas ini, Pokemon GO merayakan liburan dengan memperbesar kesempatan menetaskan telur berisi Togepi, Pichu dan beberapa Pokemon baru lainnya.Selain itu, pemai juga berkesempatan menangkap Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartotle dan Blastoise. Penerjemah: Natisha Andarningtyas Editor: Ida Nurcahyani