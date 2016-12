Martin korbankan Natal demi tampil di Jakarta

id

Petarung asal Australia, Martin Nguyen, One Championship 2017

Jakarta (ANTARA News) - Petarung asal Australia, Martin Nguyen mengorbankan perayaan Natal tahun ini demi mempersiapkan diri turun pada One Championship 2017 di Jakarta, 14 Januari yang rencananya bakal menghadapi petarung Kazunori Yokota.Berdasarkan data yang diterima media di Jakarta, Selasa, Martin Nguyen yang merupakan petarus bebas ini memiliki rekor profesional tujuh menang dan satu kali kalah ini bertekad meraih hasil terbaik demi membuka peluang untuk mengejar predikat juara dunia kelas bulu One Championship."Kehidupan seorang petarung sulit, tapi saya mengerti bahwa untuk menjadi yang terbaik seorang petarung harus melalukan beberapa pengorbanan. Menghabiskan waktu jauh dari teman-teman dan keluarga untuk berlatih bukanlah hal yang mudah," kata Nguyen dalam keterangan tertulisnya.Apa yang dilakukan petarung 27 tahun ini bukan tanpa alasan karena lawan yang dihadapi pada One Championship 2017 di Jakarta nanti adalah petarung kenyang pengalaman yang memiliki rekor profesional 25 menang, enam seri dan tiga kali kalah.Meski harus meninggalkan keluarga saat perayaan Natal, Martin Nguyen mengaku hal tersebut adalah sebuah tanggung jawab sebagai petarung profesional. Hanya saja, pihaknya tidak menampik jika tidak berkumpul dalam perayaan Natal dengan keluarga adalah hal yang cukup berat."Jika saya ingin menganggap diri saya sebagai seorang petarung berkualitas juara, saya harus melakukan pengorbanan itu. Pada akhirnya, saya akan memanen buah dari usaha saya. Kerja keras tidak dapat dipungkiri selamanya," kata Martin Nguyen menambahkan.Petarung masa depan asal Australia berusia 27 tahun ini percaya bahwa kemenangan atas Kazunori Yokota akan membawanya bertemu dengan Marat Gafurov untuk memperebutkan sabuk juara dunia kelas bulu One Championship.Kedua petarung ini sudah tidak asing dengan Gafurov. Nguyen dikalahkan petarung bertubuh besar asal Rusia ini saat memperebutkan gelar interim pada September 2015, sementara Yokota belum meraih kesuksesan saat menantang Gafurov di Mei lalu.Martin Nguyen melihat dirinya berada dalam skenario harus menang pada pertandingan di Jakarta Convention Center ini, agar mendapat kesempatan pertandingan ulang dengan Gafurov pada tahun 2017.Tidak hanya Martin Nguyen melawan Kazunori Yokota yang akan tanding di Jakarta, petarung tuan rumah yaitu Sunoto juga bakal untuk kemampuan menghadapi petarung asal Kamboja, Chan Heng. Selain itu ada perebutan juara dunia antara Vitaly Bagdash melawan Marin Prachnio.

Editor: Ruslan Burhani