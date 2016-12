Kurs dolar Amerika Serikat bervariasi setelah liburan Natal

Dokumentasi seorang petugas menghitung uang dolar Amerika Serikat, di Kantor Pusat BNI Jakarta, Senin (12/10). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup pada level 13.408 per dolar AS, naik empat poin atau 0,03 persen dari penutupan sebelumnya. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)