Princess Leia di mata Han Solo "Star Wars"

Jakarta (ANTARA News) - Aktor Harrison Ford yang memerankan Han Solo melepas kepergian Carrie Fisher, yang berperan sebagai Princess Leia, kekasinya dalam film "Star Wars".Harrison, mengenang Fisher, yang meninggal dunia pada Selasa waktu Amerika Serikat di usia 60 tahun, sebagai sosok yang lucu, tak kenal takut dan berbeda."Dia menjalani hidupnya dengan berani ... Kami semua akan merindukannya." kata Harrison dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Rabu.Fisher menjadi berita utama bulan lalu ketika dia mengungkapkan bahwa dia menjalin cinta selama tiga bulan dengan lawan mainnya di "Star Wars" itu 40 tahun yang lalu.Fisher mengungkapkan rahasianya itu pada majalah People saat mempromosikan memoar barunya, "The Princess Diarist". Buku tersebut didasarkan pada buku harian Fisher saat mulai memproduksi film "Star Wars" yang pertama.Fisher mengatakan perselingkuhannya dimulai dan berakhir pada tahun 1976 selama produksi film "Star Wars". Pada film itu dia pertama kali muncul sebagai Princess Leia yang pemberani, dan Ford memerankan pilot kapal ruang angkasa Han Solo."Itu Han dan Leia pada hari kerja, dan Carrie dan Harrison pada akhir pekan," kata Fisher kepada People. Dia pada saat itu berusia 19 tahun, sementara Ford 33 tahun."Bagaimana bisa seorang pria yang bersinar puas dengan orang seperti saya? Saya sangat tidak berpengalaman, tapi saya percaya satu hal tentang dia. Dia baik," tulis Fisher tentang Ford dalam memoar tersebut.Fisher bermain dalam dua sekuel film "Star Wars". Dia memperoleh status sebagai simbol seks di "Return of the Jedi" (1983) ketika karakter Leia yang dia perankan mengenakan bikini emas metalik saat diperbudak Jabba the Hutt.Dia kembali tahun lalu dalam film produksi Disney untuk sekuel "Star Wars", "The Force Awakens", yang muncul dengan peran yang lebih keibuan dari karakter Leia Organa, pemimpin gerakan perlawanan melawan First Order yang jahat.Fisher selesai syuting pada bulan Juli untuk penampilannya dalam film "Star Wars" berikutnya, "Star Wars: Episode VIII", yang dijadwalkan akan dirilis pada Desember 2017.Fisher sebagai Princess Leia membuat penampilan kejutan di akhir "Rogue One," blockbuster terbaru yang dirilis bulan ini, dalam seri "Star Wars".Tak lama setelah berita kematiannya diumumkan, anjingnya Gary, yang memiliki akun Twitter sendiri, mengucapkan selamat tinggal: "Tweet tersedih untuk di-tweet. Mommy pergi. Aku mencintaimu @carrieffisher..."Ucapan belasungkawa juga datang dari teman Fisher dan mantan lawan mainnya di "Star Wars", Mark Hamill, yang berperan sebagai saudara laki-laki Leia, Luke Skywalker."Kehabisan kata-kata. #hancur," tulis dia di akun Twitter-nya.Semasa hidupnya Fisher tinggal bersama ibunya Reynolds, putrinya Billie Lourd, dan kakaknya Todd Fisher.

