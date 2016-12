Unggah foto bersama, Drake dan Jennifer Lopez "go public"

id

Drake, Jennifer Lopez

Jakarta (ANTARA News) - Muncul untuk mengonfirmasi rumor asmara yang beredar minggu ini, Drake dan Jennifer Lopez mengunggah foto yang sama dengan pose tengah berpelukan di sofa, di akun Instagram mereka.Awal bulan ini, Drake dan Lopez menjelaskan alasan kebersamaan mereka, dengan mengatakan bahwa keduanya sedang berkolaborasi dalam sebuah proyek musik.Drake menghadiri dua show "All I Have" Lopez di Las Vegas dan mengundang Lopez dalam sebuah pesta makan malam privat di Delilah, West Hollywood pada 19 Desember. Mereka kedapatan keluar dari restoran dengan mobil yang sama.Lopez (46) -- yang memiliki anak kembar berusia enam tahun dengan mantan suaminya Marc Anthony -- baru-baru ini membatalkan jadwal pertunjukan malam tahun baru di nightclub E11even di Miami, dengan alasan ingin menghabiskan waktu secara pribadi dan dengan keluarga.Pada Agustus, J.Lo mengakhiri hubungan empat tahun dengan penari latarnya Casper Smart (29).Sementara Drake (30) menjalin hubungan "putus-sambung" dengan Rihanna selama tujuh tahun, dan akhirnya berpisah pada Oktober.Rihanna dilaporkan berhenti mengikuti Lopez di Instagram pada liburan Natal lalu, demikian The Hollywood Reporter.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Heppy Ratna