Ibu Carrie Fisher meninggal dunia

Star Wars, Princess Leia, Carrie Fisher, ibu carrie fisher

Jakarta (ANTARA News) - Legenda Hollywood aktis Debbie Reynolds, yang juga merupakan ibu dari mendiang Carrie Fisher, meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit.Reuters melaporkan bintang film musikal "Singin' in the Rain" itu meninggal dunia di usia 84 tahun. Dia dilarikan ke rumah sakit di Los Angeles setelah diduga mengalami stroke, Kamis (Rabu waktu Amerika Serikat).Reynolds meninggal hanya sehari setelah kepergian putrinya, aktris Carrie Fisher, pada Rabu (Selasa waktu Amerika Serikat), yang mengalami serangan jantung.Reynolds yang naik daun telah menjadi bintang film "Singin' in the Rain", muncul dalam puluhan film lainnya. Dia menjadi lawan main Gene Kelly, Frank Sinatra, Tony Curtis, Donald O'Connor, Fred Astaire dan Dick Van Dyke.Dia juga masuk dalam nominasi best aktris Academy Awards untuk film musikal "The Unsinkable Molly Brown" yang dirilis pada 1964.Semasa hidupnya, Reynolds tinggal bersama anak laki-lakinya, Todd Fisher, seorang aktor dan juga produser.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Monalisa