Catatan olahraga sepanjang 2016

Jakarta (ANTARA News) - Keterlibatan Rio Haryanto di ajang Formula 1, kesuksesan Tontowi/Liliyana membawa pulang medali emas Olimpiade, Daud Yordan juara WBA, hingga Timnas Merah Putih yang maju ke final Piala AFF kendati dikalahkan Thailand mewarnai jagad olahraga nasional sepanjang 2016.Kejutan juga terjadi di olahraga internasional, antara lain Portugal juara Piala Eropa mengalahkan tuan rumah Prancis, Leicester juara Liga Utama Inggris, meninggalnya legenda tinju Muhammad Ali dan kecelakaan pesawat Chapecoense.Berikut catatan olahraga nasional dan internasional yang dihimpun ANTARA News:Tahun 2016 dibuka dengan dinobatkannya Lionel Messi sebagai pemain terbaik dunia atau FIFA Ballon d'Or 2015 untuk kelima kalinya. Messi mengungguli Cristiano Ronaldo dan Neymar sekaligus menambah deretan gelar tersebut yang diterimanya pada 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2015.Pemilik nomor punggung 10 di Barcelona itu merupakan sosok vital kesuksesan tim. Messi membukukan 48 gol di semua kompetisi selama tahun kalender 2015, pada musim kompetisi 2014/15 ia menjadi pencetak gol terbanyak kedua La Liga dengan 43 gol serta memberikan 21 assist.Rio Haryanto menjadi pebalap Indonesia pertama yang turun pada ajang balapan jet darat Formula 1 setelah Tim Manor Racing asal Inggris memastikan satu kursi untuk pebalap asal Solo, Jawa Tengah, itu.Hadirnya Rio di kompetisi balap kelas dunia itu membuat olahraga Formula 1 menjadi tambah populer di tanah air, ditandai banyaknya kegiatan nonton bareng di bebragai lokasi untuk melihat kiprah Rio memacu mobil Mercedes.Namun kiprah Rio terhenti pada Agustus 2016 setelah manajemen Manor Racing mengakhiri kontrak akibat tim Rio tidak dapat memenuhi pendanaan sesuai kewajiban kontrak. Posisi Rio kemudian digantikan pebalap junior Marcedes Esteban Ocon untuk menyelesaikan sembilan balap tersisa.Atlet ganda campuran Indonesia Praveen Jordan/Debby Susanto membuktikan janjinya dengan menjuarai turnamen All England 2016 setelah mengalahkan pasangan Denmark Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen yang berlangsung di Birmingham, Inggris, pada 13 Maret 2016.Kecemerlangan Praveen/Debby menambah satu lagi pasangan ganda campuran Indonesia yang selama ini mengandalkan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.Leicester City akhirnya mewujudkan impiannya menjadi juara Liga Premier Inggris untuk pertama kalinya dalam sejarah klub setelah rival terdekatnya, Tottenham Hotspur, ditahan seri 2-2 oleh Chelsea.Leicester menjadi tim pertama yang merengkuh titel juara Liga Utama Inggris satu-satunya sejak Nottingham Forest melakukannya pada musim 1977-1978, sekaligus mengubur impian raksasa Manchester City, Manchester United, Chelsea dan Arsenal.Tim racikan Claudio Ranieri membuat rusak rencana tim-tim pesaingnya dengan terus bercokol di puncak klasemen sejak 23 Januari ketika para pesaingnya jatuh kesulitan bermain konsisten.Yang luar biasa, Leicester menghabiskan setengah masa dari musim lalu di dasar liga sebelum bangkit pada masa-masa terakhir untuk menghindari degradasi. Mereka memulai musim dengan banyak yang meramalkannya bakal terusir dari liga elite Inggris, namun sampai Natal mereka telah berubah menjadi penantang juara.Pada Mei 2016, Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan di hadapan peserta Kongres FIFA di Meksiko bahwa sanksi skorsing yang diberlakukan untuk Indonesia telah dicabut. Artinya, Timnas Indonesia bisa kembali berkiprah di ajang resmi.Pencabutan sanksi itu diberikan FIFA setelah menilai Kemenpora tidak lagi mengintervensi sepak bola Indonesia seusai mencabut pembekuan PSSI pada 10 Mei 2016. Selain itu, pencabutan sanksi juga berkaitan dengan besarnya pasar sepak bola di Indonesia yang sangat berharga untuk FIFA.Daud Yordan membawa pulang ke Indonesia sabuk juara kelas ringan WBA Internasional usai menang angka atas Cristian Rafael Coria pada duel yang diselenggarakan di Radisson Victoria Plaza, Montevideo, Uruguay, 5 Juni 2016.Daud Yordan mengaku kemenanganya terjadi berkat kedisiplinannya menjalankan instruksi pelatih Craig Christian sehingga bisa menumbangkan petinju asal Argentina itu.Ikon tinju dunia, Muhammad Ali, meninggal dunia pada usia 74 tahun setelah 32 tahun berjuang melawan penyakit Parkinson. Ia meninggal di sebuah rumah sakit di Phoenix, Arizona, saat dalam perawatan karena sakit pernafasan.Ali lahir di Louisville, Kentucky, pada 17 Januari 1942 dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah masuk Islam.Kepergian Ali membuat Kota New York mengubah nama sebuah jalan di luar Madison Square Garden menjadi "Jalan Muhammad Ali" karena terkenal menggelar pertarungan tinju di area itu.Ali bertinju di Madison Square Garden sebanyak delapan kali, termasuk pertarungan heroik pada 1971 berjudul "Fight of the Century" melawan Joe Frazier. Selain bertinju, ia juga dikenal sebagai aktivis hak-hak sipil dan tokoh penting abad 21.Tim Nasional Portugal memboyong piala Euro 2016 usai mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan final di Stade de France, Paris, 11 Juni 2016.Gol kemenangan Portugal bukan dicetak pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo, Nani, atau Ricardo Quaresma, melainkan oleh Eder, pemain pengganti yang masuk pada menit 79 menggantikan Renato Sanches, pada pada babak tambahan waktu menit ke-109.Portugal meraih gelar juara EURO untuk pertama kalinya sekaligus membayar kekalahan saat kalah dari Yunani pada final EURO 2004 di Portugal.Ganda campuran bulu tangkis Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir menyumbangkan medali satu emas pada Olimpiade ke-31 di Rio de Janeiro, Brazil, usai menumbangkan pasangan Malaysia, Chan Peng Soo/Goh Lie Ying dengan skor 21-14 dan 21-12.Emas yang diperjuangkan pasangan dengan panggilan akrab Owi/Butet itu terasa sangat spesial karena bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2016.Kantor berita Reuters menurunkan judul "Golden Independence Day for Indonesians" begitu ganda campuran Ahmad Tontowi dan Liliyana mengalahkan pasangan Malaysia Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying untuk memenangkan medali emas Olimpiade Rio.Pebalap tim Repsol Honda asal Spanyol, Marc Marquez, berhasil menjuarai MotoGP Motegi Jepang sekaligus mengantar pria berjuluk Baby Alien itu menjadi juara dunia MotoGP 2016 atau gelar juara dunia ketiga yang diraih dalam empat tahun terakhir.Keberhasilan Marquez menjuarai Grand Prix Jepang akibat kegagalan dua pebalap Yamaha, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, yang mengalami kecelakaan. Rossi dan Lorenzo merupakan pesaing terberat Marquez dalam kompetisi musim ini juga dalam beberapa tahun terakhir.Marquez menguasai kompetisi 2016 dengan perolehan nilai 298 poin, jauh mengungguli peringkat kedua Valentino Rossi yang memiliki 249 poin dan Lorenzo dengan 233 poin yang menjuarai balap seri terakhir di Valencia.Pebalap Jerman Nico Rosberg memenangi gelar Juara Dunia Formula 1 2016 untuk pertama kalinya setelah finish di posisi kedua pada Grand Prix Abu Dhabi yang dimenangi oleh rekan setimnya di Mercedes Lewis Hamilton.Rosberg memang hanya perlu finish di posisi tiga besar untuk memastikan gelar juara dunia. Ia menjadi juara dunia ketiga asal Jerman setelah Michael Schumacher dan Sebastian Vettel.Kendati demikian, Rosberg menempuh langkah mengejutkan dengan mengumumkan pensiun dari ajang balap setelah meraih juara tersebut.Sebuah pesawat terbang carteran yang mengangkut 77 orang, termasuk skuad klub sepak bola divisi utama Brasil, Chapecoense, jatuh di sebuah pegunungan di Kolombia karena kehabisan bahan bakar.Pesawat dari maskapai LaMia tersebut jatuh di luar Medellin pada 28 November, menewaskan seluruh anggota tim sepak bola Chapecoense Real yang sedang dalam perjalanan untuk memainkan laga terpenting dalam sejarah mereka.Edinson Cavani, Pele, Diego Maradona dan Lionel Messi menyampaikan ungkapan duka. Tidak hanya itu, pesepakbola senior Eidur Gudjohnsen dan Juan Román Riquelme menawarkan tenaganya untuk menjadi pemain Chapecoense musim depan.Chapecoense pun dinobatkan sebagai juara Copa Sudamericana 2016 oleh otoritas sepakbola Amerika Latin atau Conmebol setelah lawan mereka di final, Atletico Nacional, meminta agar otoritas memberikan piala itu secara formal kepada Chapecoense. Atletico Nacional pun diberi penghargaan sebagai tim fair play oleh Conmebol.Cristiano Ronaldo menutup tahun 2016 yang berkilau prestasi dengan merebut penghargaan Ballon d'Or keempat kalinya pada Desember 2016. Ronaldo berhak atas penghargaan itu setelah memimpin Portugal juara Euro 2016 dan Real Madrid juara Liga Champions.Ronaldo kini hanya berselisih satu gelar dengan Lionel Messi yang mengoleksi Ballon d'Or sebanyak lima kali.Timnas Indonesia untuk kelima kalinya jadi runner up Piala AFF 2016, setelah menyerah 0-2 kepada tuan rumah Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2016 di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Sabtu (18/12).Timnas Indonesia gagal mempersembahkan trofi karena kalah agregat 2-3 kendati tiga hari sebelumnya menang 2-1 pada leg pertama di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.Sebelum pertandingan di Thailand, Timnas Garuda memetik hasil yang sama pada 2000, 2002, 2004, dan 2010. Indonesia pun harus memperpanjang penantian gelar juara tim sepak bola terbaik di Asia Tenggara setelah meraih medali emas sepak bola pada SEA Games 1991.

