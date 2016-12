Kehidupan dan karier aktris Debbie Reynolds (1932-2016)

Reynolds tutup usia hanya sehari setelah kepergian putrinya, aktris Carrie Fisher, yang mengalami serangan jantung Reynolds yang populer berkat film musikal "Singin' in the Rain" juga muncul dalam puluhan film lainnya. Dia menjadi lawan main Gene Kelly, Frank Sinatra, Tony Curtis, Donald O'Connor, Fred Astaire dan Dick Van Dyke.Dia juga masuk dalam nominasi aktris terbaik Academy Awards untuk film musikal "The Unsinkable Molly Brown" yang dirilis pada 1964.Di tengah puncak ketenarannya, Reynolds membuat skandal ketika suaminya, penyanyi Eddie Fisher, mulai berselingkuh dengan aktris Elizabeth Taylor. Reynolds dan Fisher bercerai pada 1959, kemudian Fisher menikahi Taylor.Reynolds dan Taylor, yang keduanya akhirnya bercerai dengan Fisher, berdamai beberapa tahun kemudian dan tampil bersama dalam film televisi "These Old Broads", yang ditulis oleh Carrie Fisher, putri Reynolds.Dalam sebuah wawancara pada 2010 dengan Rage Monthly, Reynolds mengungkapkan filosofi hidupnya."Saya hidup dengan rencana lima tahun," kata dia. "Saya melewati hari ini dan saya tidak akan marah selama lima tahun ke depan.""Saya selalu membayangkan sebuah terowongan panjang dan di ujung terowongan ada cahaya. Saya tahu saya bisa membuat cahaya itu dan saya akan membutuhkan waktu lima tahun untuk sampai ke sana. Sekarang ... Saya sudah melalui banyak terowongan. Jadi, saya hanya terus berusaha. Saya tidak pernah menyerah."Mary Frances Reynolds lahir pada tanggal 1 April 1932. Dia berusia 16 tahun saat mengikuti kontes kecantikan Miss Burbank ketika ditemukan oleh pencari bakat. Warner Brothers kemudia mengganti namanya menjadi "Debbie", dan dia mendapat peran kecil pada tahun itu dalam film "June Bride."Dia menandatangani kontrak dengan MGM pada 1950 dan pada tahun itu dia membintangi "Two Weeks with Love", Reynolds berduet dengan Carleton Carpenter dalam lagu "Aba Daba Honeymoon". Dia juga membuat debut akting untuk pemeran utama pada 1950 dalam film "The Daughter of Rosie O'Grady.""Singin' in the Rain" dirilis pada 1952, namun yang membuat nama Reynolds melambung adalah karena beradu akting dengan Gene Kelly dan Donald O'Connor dan merekam album original soundtrack untuk film tersebut.Ketenarannya tumbuh saat dia menjadi pemeran utama dalam "Susan Slept Here" bersama Dick Powell, "The Tender Trap" bersama Frank Sinatra, "The Catered Affair" bersama Bette Davis, "Bundle of Joy" bersama mantan suaminya Fisher, " The Mating Game" bersama Tony Randall, "It Started with A Kiss" bersama Glenn Ford, dan "The Pleadure of His Company" bersama Astaire.Lagu Reynolds "Tammy" dari filmya "Tammy and the Bachelor" menempati posisis pertama tangga lagu. Pada tahun itu dia menjadi pengisi acara reguler di "The Eddie Fisher Show" yang disiarkan oleh NBC.Dia tampil di klub malam, menjadi pemandu acara televisi, dan pada 1968 dia memiliki serial TV pertamanya, sitkom NBC "The Debbie Reynolds Show".Film "What's the Matter with Helen?" (1970) menjadi peran terakhirnya di layar lebar setelah 20 tahun berkarir."Saya tidak berhenti membuat film. Mereka memberhentikan saya untuk membuat film," kata Reynolds kepada New York Times pada 1996.Reynolds tampil di kapal pesiar dan klub malam dan manggung di New York dan London. Penampilannya dalam film musikal "Irene" (1973) berhasil membuatnya masuk dalam nominasi Tony Awards. Pada tahun yang sama, dia mengisi suara Charlotte dalam fim animasi "Charlotte's Web".Pernikahan keduanya dengan pengusaha sepatu Harry Karl berakhir pada awal 1970-an setelah dia mempertaruhkan sebagian besar uangnya. Alasan keuangan inilah yang membuat dia untuk tetap bekerja.Pada 1984 dia menikah dengan suami ketiganya, pengembang real estate Richar Hamlett, dan mereka membeli sebuah hotel dan kasino di Las Vegas, dimana dia juga membuat pertunjukkan. Pernikahan tersebut berakhir di tengah runtuhnya bisnis properti, dan Reynolds mengajukan perlindungan kebangkrutan pada 1997."Ada banyak orang-orang baik, termasuk ayah saya dan anak saya Todd, tapi kebetulan saya menikah dengan idot, itulah sebabnya saya menyerah beberapa tahun lalu. Saya memiliki selera yang sangat buruk terhadap pria," kata dia kepada Yorkshire Post dalam sebuah wawancara pada 2010.Pertunjukan teater Reynolds membawa dia ke West Coast, kemudian pada 1981, dia kembali ke Broadway untuk mengambil peran utama dalam "Woman of the Year".Tahun itu menghasilkan acara televisi, serial pendek "Aloha Paradise". Pada 1983, Reynolds tampil di serial TV "Jennifer Slept Here" yang dibintangi Ann Jillian.Tahun berikutnya dia membuat dan membintangi sebuah video latihan menari "Do It Debbie's Way", dan empat tahun kemudian memproduksi video "Couples (Do It Debbie's Way)".Reynolds membintangi film TV pertama, "Sadie and Son" pada 1987. Tahun berikutnya dia menulis memoar "Debbie: My Life". Dia kemudian melakukan tur dengan "The Unsinkable Molly Brown".Pada 1992, dia menjadi cameo dalam film "The Bodyguard" dan tahun berikutnya dia menjadi peran pembantu dalam film "Heaven and Earth".Pada 1996, komedi besutan Albert Brooks "Mother" membawa Reynolds kembali ke layar lebar sebagai pemeran utama.Selain itu, Reynolds juga tampil dalam film Disney "Halloweentown", dalam sitkom "Will & Grace", banyak film televisi, dan pada 2012 berperan dalam film "One for the Money", demikian Reuters.