Kampanye GoFundMe berusaha selamatkan Betty White

Jakarta (ANTARA News) - Demetrios Hrysikos memutuskan melakukan sebuah misi untuk melindungi Betty White dari tahun 2016 yang dipercaya merupakan tahun yang keras, utamanya karena tahun ini banyak selebriti yang meninggal dunia. Mulai dari David Bowie dan Alan Rickman pada Januari hingga George Michael dan Carrie Fisher baru-baru ini, banyak bintang-bintang ikon generasi yang meninggal di 2016.Prince, Florence Henderson, Gwen Ifill, Leonard Cohen, Gene Wilder, Alan Thicke dan Muhammad Ali hanyalah beberapa dari sosok terkenal yang meninggal sepanjang 12 bulan terakhir ini, Los Angeles Times.Selasa lalu, Demetrios Hrysikos, warga South Carolina meluncurkan kampanye dana bersama atau "crowdfunding"untuk melindungi Betty White yang berusia 94 tahun, dan sudah mencapai target pengumpulan dana sebesar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp26.991.000 (dalam 24 jam 276 orang sudah berkontribusi menyumbang sekitar 2.900 dolar AS sekitar Rp39.136.950)."Jika dia baik-baik saja, maka saya akan terbang ke manapun Betty berada dan menjaganya agar tetap aman hingga tanggal 1 Januari 2017." Demikian Hrysikos berjanji di laman GoFundMe.Dikenal melalui perannya di "The Mary Tyler Moore Show" dan "The Golden Girls," White baru-baru ini juga tampil di acara serial televisi "Hot in Cleveland" dan pernah menjadi bintang tamu di "Bones."Jika nanti White tak ingin bertemu dengannya, Hrysikos akan mendonasikan uang yang sudah dikumpulkannya ke Spartanburg Little Theatre ."2016 sudah merenggut nyawa banyak seniman hebat, SLT membantu mendukung dan merawat bibit-bibit bakat baru di kota kami," jelas Hrysikos. "Saya berharap Betty, Carrie Fisher dan David Bowie akan senang dengan donasi ini, Anda sekalian pasti juga senang!"

Editor: Tasrief Tarmizi