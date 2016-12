Puteri Indonesia Maluku 2016 meninggal dunia

id

Puteri Indonesia Maluku 2016, Puteri Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Puteri Indonesia Maluku 2016 Jean Patty meninggal dunia tadi pagi karena asam lambung.Saat dihubungi ANTARA News, Kamis siang, sekretariat Yayasan Puteri Indonesia, Yuanita Emanto, membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa pihak keluarga memberi kabar kepada Yayasan Putri Indonesia tadi pagi.Pesan yang diterima Yuanita dari keluarga Jean menyebutkan bahwa Jean meninggal di rumah setelah sempat di rawat di Rumah Sakit Otokuik Ambon selama dua hari."Jean minta pulang subuh tadi dari rumah sakit otokuik ambon, sampe di rumah jam 6 pagi lewat 10, masuk rumah sakit tanggal 27 malam," tulis pesan tersebut.Jean rencananya akan dimakamkan Minggu (1/1/2017).Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia, Putri K Wardani mengungkapkan belasungkawanya dengan mengunggah foto Jean dalam akun Instagramnya dan menulis "Rest In Peace dear Jean, Puteri Indonesia Maluku 2016. I remember u as a pretty & smart girl."Teman-teman seangkatan Jean di Yayasan Puteri Indonesia juga melepas kepergian Jean, diantaranya Puteri Indonesia Runner Up 3 2016 sekaligus Miss Grand International 2016, Ariska Putri Pertiwi, yang memposting foto Jean dengan tulisan "Semoga keluarga diberi kesabaran, ketabahan dan lapang dada. Semoga Kak Jean mendapat tempat yang terbaik di sana."Foto yang sama juga diunggah Puteri Indonesia Lingkungan 2016 yang juga 2nd Runner Up Miss International 2016, Felicia Hwang."Selama masa karantina, saya selalu terinspirasi dengan Jean karena dia dewasa dan berwawasan luas. She was confident, strong and kind. Rest in peace, Jean. You will always be remembered. God be with you," tulis Felicia di kolom keterangan foto.

Editor: Monalisa