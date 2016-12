Harga daging Manado stabil jelang tahun baru

id

daging sapi

Manado (ANTARA News) - Harga daging di sentra perdagangan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masih dalam kondisi stabil, dan belum mengalami pergerakan berarti jelang perayaan Tahun Baru."Di penghujung tahun 2016 dan memasuki perayaan Tahun Baru 2017, harga daging di Kota Manado dan sekitarnya belum terjadi pergerakan harga," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Hanny Wajong di Manado, Kamis.Hanny mengatakan harga daging sapi masih di kisaran Rp97.500 per kilogram, daging ayam Rp35 ribu per kg dan daging ayam kampung Rp55 ribu per ekor."Harga daging ini sudah berjalan sejak beberapa bulan terakhir ini," katanya.Pihaknya terus melakukan pengawasan agar harga daging di sentra perdagangan Kota Manado tetap terjaga stabil."Kami telah membentuk tim khusus untuk memantau pergerakan harga kebutuhan pokok agar cepat untuk diketahui," jelasnya.Jika ada harga kebutuhan pokok yang meningkat akan segera diantisipasi dengan mendatangkan dari daerah lain.Dia menjelaskan stok daging di Sulut sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam merayakan Tahun Baru.Pihaknya belum akan memasok dari daerah lain, karena peternak di Sulut masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam merayakan Tahun Baru.

Editor: Ruslan Burhani