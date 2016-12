Schwarzenegger isi posisi Trump sebagai host "The Apprentice"

id

Los Angeles (ANTARA News) - Mengingat Donald Trump akan segera dilantik menjadi presiden Amerika Serikat, Arnold Schwarzenegger, selebriti lainnya yang menjadi politisi, akan mengisi posisi pengasuh acara atauacara"Apprentice".Schwarzenegger berharap rating acara ini semakin tinggi. Bintang film "Terminator" yang dua kali menjabat gubernur California itu berjanji menjadikan acara itu lebih humoris.Acara yang kini disebut "The New Celebrity Apprentice" itu akan mulai tayang 2 Januari nanti di stasiun televisi NBC dengan menampilkan para bintang yang menjawab tantangan-tantang bernuansa bisnis.Schwarzenegger (69) mengaku telah meminta acara ini dipindah dari New York ke California, selain dijanjikannya bakal lebih mencerminkan kepribadian dia."Sekalipun acara itu terlihat sangat dramatis dan hebat ketika Anda saksikan di New York, namun tetap saja gelap. Saya ingin menyaksikan segalanya lebih terang. Saya orang yang sangat bersemangat dan saya punya sense of humor yang tinggi," kata Schwarzenegger kepada wartawan menjelang penayangan perdana acara itu."Saya ingin memerankan kepribadian saya. Trump sangat berhasil memerankan kepribadiannya," kata dia.Kiprah 11 tahun Trump dalam "The Apprentice" dan acara padanannya "Celebrity Apprentice" telah mengubah dia dari pengusaha New York menjadi nama yang akrab di kalangan rumah tangga AS. Sekitar 20 juta pemirsa AS rutin menonton acara ini pada tahun-tahun awal pemutarannya, namun pada 2015 angka itu turun drastis menjadi enam juta pemirsa.Tindakan Trump yang ingin mempertahankan produser eksekutif pada acara ini membuat marah media karena dapat menyebabkan konflik kepentingan. Schwarzenegger sendiri menjamin Trump tak akan mendapatkan peran aktif dalam acara ini."Saya host yang baru. Semoga saya bisa menyamai apa telah dia lakukan dan melanjutkan tayangan hebat yang berhasil ini. Saya ingin peringkat acara ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan masa dia," sambung Schwarzenegger.Edisi baru ini akan menampilkan para bintang kelas berat dengan para penasihat terdiri dari investor miliarder Warren Buffett, mantan CEO Microsoft Steve Ballmer dan mantan supermodel Tyra Banks.Para pesertanya akan terdiri dari penyanyi Boy George, vokalis band Motley Crue Vince Neil, petinju Laila Ali, dan bekas bintang "Jersey Shore", Nicole "Snooki" Polizzi.Trump terkenal dengan jinggel "You're fired!" atau "Kamu dipecat", namun Schwarzenegger akan memilih kata selain itu.Schwarzenegger lalu menyebutkan kata "You're terminated" atau "Hasta la vista baby", dan lainnya. Namun dia mengaku belum memikirkannya, tapi pasti akan mengganti "You're fired!"-nya Trump.

Editor: Jafar M Sidik