One Direction kalahkan Adele dan Ronaldo sebagai selebriti termahal Eropa

Jakarta (ANTARA News) -One Direction memuncaki daftar selebriti berbayaran paling tinggi di Eropa sepanjang 2016, kendati sempat istirahat manggung.Walaupun Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan dan Louis Tomlinson mengerjakan proyek solonya masing-masing, sebagai grup mereka memuncaki daftar selebriti berbayaran paling mahal di Eropa versi majalah Forbes. Mereka berbayaran 89,9 juta poundsterling selama 12 bulan ini.Mereka mendapatkan bayaran sebeesar itu berkat tur mereka On The Road Again dan kontrak iklan dengan Pepsi dan Colgate, kata Forbes seperti dikutip BBC.Cristiano Ronaldo menyusul di tempat kedua dengan bayaran 72 juta poundsterling, disusul Adele pada peringkat ketiga setelah menerima bayaran 65,8 juta poundsterling antara Juni 2015 sampai Juni 2016.Dua bintang tenis putra dunia, petenis Swiss Roger Federer dan petenis Serbia Novak Djokovic, masing-masing menempati peringat empat dan delapan dengan berturut-turut berbayaran 55,6 juta dan 45,7 juta poundsterling.Musisi-musisi Inggris mendominasi daftar ini berikutnya, mulai dari Rolling Stones dengan 54,3 juta poundsterling dan DJ Calvin Harris dengan 51,5 juta poundsterling, sedangkan Sir Paul McCartney menangguk 46,1 juta poundsterling. Band rock Irlandia, U2, berada di urutan berikutnya dengan 45 juta poundsterling.Chef selebritis Gordon Ramsay berada di urutan terakhir 10 besar dengan 44 juta poundsterling.

Editor: Jafar M Sidik