Song Hye-kyo sumbangkan uang untuk bantu calon desainer

Song hye-kyo, aktris korea

Drama Korea Descendants of the Sun yang dibintangi Song Hye-kyo. (Dokumentasi UCWeb)

Jakarta (ANTARA News) - Aktris Korea Selatan Song Hye-kyo menyumbangkan uang kompensasi, yang dia dapatkan dari memenangkan kasus hak publisitas, untuk membantu para calon desainer perhiasan.Bintang utama dari sejumlah serial televisi populer, termasuk yang terbaru "Descendants of the Sun" itu memberikan total 150 juta won (124.000 dolar AS) kepada Beautiful Foundation."(Song) meminta kami untuk menggunakan dana sumbangan untuk mendukung para calon desainer perhiasan," kata pejabat organisasi non-profit tersebut, dikutip dari Yonhap.Sebagian besar dari jumlah donasi tersebut berasal dari kompensasi dia memenangkan kasus melawan produsen perhiasan yang menggunakan citra dirinya pada serial drama tanpa izin. Donasi tersebut juga berasal dari kekayaan pribadinya.Beautiful Foundation didirikan oleh Wali Kota Seoul Park Won-soon pada tahun 2000.Delapan bulan lalu, Song terlibat dalam perseteruan hukum dengan produsen perhiasan J.ESTINA atas penggunaan gambar dirinya dalam dalam drama seri untuk tujuan komersial.Menyangkal hal tersebut, produsen perhiasan menyatakan bahwa sebagai salah satu sponsor serial televisi yang dibintangi Song itu mereka memiliki hak untuk menggunakan gambar Song di iklan, dan secara publik mengungkap salinan kontrak kerja sama.Namun, agensi Song membantah, dan menyatakan bahwa J.ESTINA tidak memiliki hak atas hak penggunaan foto dan video dari drama seri tersebut tanpa izin aktris, demikian Yonhap.

