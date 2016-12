Chris Martin nyanyikan lagu George Michael di penampungan tunawisma

id

Chris Martin, Coldplay, George Michael

Jakarta (ANTARA News) - Chris Martin mengunjungi penampungan tunawisma dan tampil untuk menghibur staf dan penghuni penampungan dengan menyanyikan "Last Christmas" untuk mengenang mendiang George Michael.Vokalis Coldplay itu tampil bersama Kevin, "Raja Karaoke" penampungan tersebut, menurut postingan Facebook yang menunjukkan pertunjukan duet mereka.Dalam menyanyikan lagu milik duo Wham! itu Martin bahkan bertindak sebagai Andrew Ridgeley dan Kevin menjadi George Michael di mana dia yang memimpin lagu tersebut sementara Martin memetik gitar dan sesekali ikut bernyanyi.Sesorang yang ada dalam acara tersebut, Matthew, berfoto dengan Martin dan mengunggahnya di Instagram, mengatakan bahwa penyanyi tersebut ke penampungan "dengan tanpa kehebohan, tidak ada gembar-gembor dan tidak ada wartawan, hanya untuk membantu membuat teh dan kopi dan juga bermain gitar sehingga para tamu dapat bernyanyi bersama."Sebelumnya Martin juga telah melakukan penampilan tribute tahun ini. Dalam tur "Head Full of Dreams", Coldplay memainkan lagu milik mendiang David Bowie "Heroes". Band tersebut juga meng-cover lagu "Nothing Compares 2 U" dan "Raspberry Beret" untuk menghormati Prince, demikian Billboard.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Heppy Ratna