Pearl Jam donasikan 70.000 dollar AS untuk si penyelamat Eddie Vedder

Jakarta (ANTARA News) - Band rock asal Amerika Serikat Pearl Jam mendonasikan dana sebesar 70.000 dollar AS untuk orang yang menyelamatkan hidup salah satu personelnya Eddie Vedder 15 tahun lalu.Saat itu, vokalis band tersebut sedang berlayar bersama teman-temannya ke Hawai, ketika kapal mereka terbalik diterpa angin kencang. Kapal tersebut berputar 360 derajat. Vedder dan dua perempuan terdampar di dalam air dan angin kencang semakin menjauhkan mereka dari kapal.Seperti yang dilaporkan Blabbermouthdan dikutip NME, setelah dua jam di dalam air, teriakan minta tolong mereka terdengar oleh Ashley Baxter dan ayahnya Keith. Pasangan ini kemudian menemukan Vedder dan teman-temannya, menemukan kapal dan menyelamatkan sisa anggota kelompok mereka yang masih berada di kapal.Insiden itu akhirnya menginspirasi Pearl Jam untuk membuat tembang "Future Days" yang terdapat dalam album "Lightning Bolt", dirilis pada 2013.Sang penyelamat Baxter baru-baru ini mengalami kecelakaan kapal dan hampir kehilangan kakinya setelah mengalami infeksi tulang.Putri Bexter kebetulan bertemu salah satu wanita yang mereka selamatkan bersama Vedder, yang terlibat dalam lembaga penggalangan bantuan bernama GoFundMe. Ia akhirnya mengumpulkan bantuan untuk Bexter dan berhasil mengumpulkan 70.000 dollar AS untuk biaya pengobatan Baxter.Perempuan bernama Kacky Ovrom Chamberlain tersebut menyampaikan kecelakaan yang dialami Baxter kepada Vedder. Para anggota Pearl Jam kemudian turut menyumbang dengan jumlah yang sama dengan yang dikumpulkan, yakni 70.000 dollar AS.Donasi tersebut saat ini mencapai 140.000 dollar AS dengan sumbangan tambahan dari lima donatur, empat di antaranya anonim dan satu penyumbang bernama Stone Gossard, gitaris Pearl Jam.Vedder baru-baru ini juga menyumbangkan 10.000 dollar AS untuk keluarga yang membutuhkan saat Natal setelah sebuah iklan viral di Craiglist.Sebuah artikel Washington Post yang diterbitkan 20 Desember memuat tentang Tyshika Britten, seorang penata rambut berusia 35 tahun berjuang untuk menghidupi enam orang keluarganya. Dalam permohonan yang dimuat pada iklan baris Craigslist, Britten menulis bahwa keluarganya akan segera diusir dari rumah mereka dan dia tidak punya uang untuk membeli pohon atau hadiah untuk anak-anaknya.

