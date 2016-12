Tevez, pesepak bola bergaji tertinggi di dunia

id

Paris (ANTARA News) - Carlos Tevez (32) menjadi pemain sepak bola dengan pendapatan terbesar di dunia, bahkan mengalahkan rekan senegaranya Lionel Messi dan pemain Portugal Cristiano Ronaldo, ketika pindah ke Shanghai Shenhua.Seorang sumber yang dekat dengan pemain tersebut mengatakan kepada AFP bahwa mantan penyerang Manchester United (MU) dan Manchester City itu akan mengantongi 38 juta euro (sekitar Rp538,1 miliar) per musim di Tiongkok.Saat ini, pendapatan yang diterima Tevez hanya sebesar dua juta euro (sekitar Rp28,3 miliar) per musim dengan Boca Juniors.Menurut media Portugal, pemain Real Madrid Cristiano Ronaldo mendapatkan 23,6 juta euro (sekitar Rp334,1 miliar) per musim, sedangkan penyerang Barcelona Lionel Messi mendapatkan bayaran 20 juta euro (sekitar Rp283,2 miliar) per musim.Ronaldo dan Messi juga tertinggal oleh mantan pemain Chelsea asal Brasil Oscar saat pindah ke Shanghai SIPG pada pekan lalu, dia menerima bayaran 24 juta euro (sekitar Rp339,8 miliar) per musim.

Editor: Tasrief Tarmizi