Allan Williams, manajer pertama The Beatles tutup usia

London (ANTARA News) - Allan Williams, manajer pertama yang memulai perjalanan grup band legendaris The Beatles pada 1960, meninggal dunia dalam usia 86 tahun.Dilansir dari AFP, Sabtu, The Jacaranda Club di Liverpool mengumumkan, kepergian Williams merupakan "salah satu hari paling menyedihkan dalam sejarah kami"."Pendiri asli The Jacaranda dan orang yang menemukan The Beatles, Allan Williams, telah meninggal pada usia 86," tulis pengumuman The Jacaranda Club melalui Facebook resmi mereka dilansir AFP, SabtuMenurut The Beatles Story, John Lennon dan Stuart Sutcliffe pernah diminta oleh Allan Williams untuk melukis mural di klub Jacaranda.Mereka melanjutkan dengan bermain musik di club itu dalam beberapa kesempatan sebelum Williams memboyong The Beatles tampil di Hamburg, Jerman pada tahun 60-an."Jika tidak Allan Williams, tidak ada Hamburg. Jika tidak Hamburg, maka tak ada Beatles," kata sejarawan Beatles, Mark Lewisohn dalam pesan penghormatannya.Williams kemudian berpisah dengan Beatles pada 1961 dan band menunjuk Brian Epstein sebagai manajer baru.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Ade Marboen