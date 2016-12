Pesta kembang api di Bundaran HI berlangsung meriah

id

tahun baru, pergantian tahun, kembang api, bundaran hotel indonesia, jalan MH Thamrin, Jalan Sudirman

Jakarta (ANTARA News) - Pesta kembang api menyambut Tahun Baru 2017 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta pada Minggu dini hari berlangsung meriah dan kondusif.Ratusan kembang api dari berbagai penjuru tampak bersahutan mewarnai udara kawasan Jakarta Pusat itu diselingi dengan desingan dan ledakan yang keras. Percikan api berwarna-warni nampak semerbak di antara Monumen Selamat Datang di Jalan MH Thamrin.Di atas Tugu Selamat Datang, patung sepasang muda-mudi membawa bunga dan melambaikan tangan kanan yang menjadi salah satu pertanda Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, menjadi titik perhatian pandang dari masyarakat yang hadir karena semua kembang api mengarah tepat di atas patung perunggu setinggi 30 meter tersebut.Masyarakat terlihat bersorak serempak ketika waktu sudah menunjukkan pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), dan kalender berubah menjadi tanggal 1 Januari 2017.Mereka asyik mengeliling monumen, yang diresmikan Presiden Pertama RI Soekarno (Bung Karno) pada 17 Agustus 1961, tersebut dengan mengabadikan melalui gawai mereka sambil menengadah menangkap momen percikan kembang api.Sementara itu, aparat keamanan masih nampak sibuk mengatur lalu lintas dan mengawasi di antara hiruk pikuk masyarakat Jakarta. Lalu lintas sempat terhenti pada pukul 23.55 WIB hingga 00.05 WIB, dan penumpang di dalam bus Trans Jakarta (TJ) juga nampak turut memandang pesta kembang api.Masyarakat mulai beranjak meninggalkan kawasan Bundaran HI sekira pukul 00.12 WIB, walau masih ada beberapa kembang api yang dinyalakan.Warga Jakarta sudah mulai menyalakan kembang api di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, Sabtu malam pada pukul 22.00 WIB.Jelang dua jam waktu pergantian tahun, Sabtu malam, warga sudah bergantian menyalakan kembang api untuk meramaikan kawasan Bundaran HI.

