Box office film Amerika Utara cetak rekor pada 2016

id

box office 2016, finding dory, captai america

New York (ANTARA News) -film Amerika Utara meraup 11,4 miliar dolar AS sepanjang 2016, menjadikannya tahun dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah menurut firma pelacakcomScore.Total pendapatan dari penayangan film di bioskop-bioskop Amerika Utara tahun lalu melampaui rekor pendapatan tahun 2015 yang tercatat 11,14 miliar dolar AS.Panen filmsepanjang 2016 dipimpin oleh "Finding Dory", yang mengumpulkan 486,3 juta dolar AS dari penjualan tiket bioskop di Amerika Serikat dan Kanada menurut comScore.Sementara film terkini Star Wars, "Rogue One", mengakhiri tahun ini dengan menempati posisi kedua, namun film itu baru dirilis 16 Desember di Amerika Serikat dan masih menikmati performa penjualan kuat.Enam dari 10 film dengan pendapatan terbesar sepanjang 2016 di Amerika Utara diproduksi oleh Disney, termasuk "Captain America: Civil War", yang meraup 408 juta dolar AS menurut comScore."Ikan pelupa, pahlawan super, hewan piaraan dan penjelajah antariksa memimpin sepanjang tahun yang ditandai dengan beragam pilihan film dari setiap genre dengan berbagai ukuran dan cakupan dari seluruh studio," kata analis media senior comScore, Paul Dergarabedian, dalam siaran pers yang dikutip kantor berita Reuters pada Minggu (1/1).

Editor: Maryati