Daftar seleb Korea yang selesai wamil tahun ini

kim hyunjoong, kim hyun joong, yunho, tvxq, eunhyuk, donghae, super junior, park yoochun, lee seunggi

Jakarta (ANTARA News) - Tahun 2017 telah tiba dan membawa kabar baik untuk para penggemar selebritas Korea Selatan yang merindukan para idola mereka yang selama hampir dua tahun tidak terlihat karena menjalani wajib militer.Banyak selebritas pria Korea Selatan yang khawatir mengenai wamil karena takut akan terlupakan di dunia hiburan. Meski demikian, aktor Song Joong-ki yang berakting di “Descendants of the Sun” dan Yoo Seung-ho dari “Remember —War of the Son” berhasil menjadi contoh dengan menghilang sekejap dari dunia hiburan, lalu muncul kembali dengan kesan lebihdan berhasil mendapat peran lebih dewasa dan maskulin.Ada delapan selebritas terkemuka akan menyelesaikan wajib militer tahun ini.Pertama, aktor-penyanyi Kim Hyun-joong. Kim mulai wajib militer pada Mei 2015 dan bertugas di perbatasan Paju, provinsi Gyeonggi. Dia akan kembali ke dunia hiburan pada Februari.Kembalinya Kim diperkirakan akan menarik perhatian media karena pertempuran hukum antara dia dan mantan pacarnya. Mantan kekasih Kim menuntutnya 1,5 miliar Won karena telah membuatnyaakibat keguguran. Kemudian perempuan itu melahirkan anak Kim sebulan sebelum ia mulai wajib militer.Pengadilan mengatakan bukti tidak cukup untuk membuktikan klaim mantan pacar Kim, namun ia mengajukan banding atas putusan pengadilan.Kedua, Yunho dari grup TVXQ. Penyanyi 30 tahun yang masuk pada Juli 2015 itu akan kembali ke kehidupan sipil pada April mendatang. Yunho dianugerahi Special Warrior pada Mei 2016.Aktivitasnya di dunia hiburan sangat dinanti, apalagi penyanyi itu aktif berkarya sebelum mulai wajib militer, mulai dari drama web “I Order You” dan album spesial TVXQ “Rise As God”.Tiga bulan setelah Yunho, Eunhyuk dan Donghae dari Super Junior juga akan kembali dari wajib militer.Eunhyuk yang masuk pada Oktober 2015 akan selesai wajib militer Juli mendatang.Sementara Donghae, yang mulai wajib militer dua hari setelah Eunhyuk untuk bertugas di kantor polisi, juga kembali pada bulan yang sama.Pada Agustus, tiga pria dari grup idola —Changmin dari TVXQ, Choi Si-won Super Junior, Park Yoo-chun JYJ, juga menyelesaikan kewajibannya. Changmin dan Choi mulai wajib militer pada hari yang sama pada November 2015 dan ditugaskan di kantor polisi. Kembalinya Changmin membuat duo TVXQ yang selama ini hiatus menjadi lengkap.Park Yoo-chun yang dituduh melakukan pelecehan seksual pada Juni silam juga akan kembali pada Agustus mendatang.Yang terakhir, aktor sekaligus penyanyi Lee Seung-gi. Dia mulai wajib militer pada Februari tahun lalu dan akan kembali ke dunia hiburan pada Oktober mendatang.Lee merilis single berjudul “I’m Joining the Military” tepat sebelum menjalani wajib militer, demikian Korea Times.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Ida Nurcahyani