Rangkuman pertandingan NBA pada Selasa WIB

id

nba, hasil nba,

Washington (ANTARA News) - Rangkuman pertandingan-pertandingan NBA pada Senin waktu Amerika Serikat atau Selasa WIB, seperti dilansir The Sports Xchange:Eric Gordon mencetak 31 angka sebagai pemain pengganti dan James Harden mengemas "triple-double" beruntun ketiganya ketika Houston Rockets membalikkan defisit 15 angka untuk mencatatkan kemenangan 101-91 atas Washington Wizards.Setelah bekerja sama untuk mencetak 22 angka pada kuarter ketiga, Gordon dan Harden total mencatatkan 17 angka pada kuarter keempat. Gordon memiliki catatan keberhasilan 11 dari 18 tembakan dalam rentang waktu 36 menit, sedangkan Harden mencetak 23 angka, sepuluh rebound, dan sepuluh assist.Houston memperpanjang rentetak kemenangannya menjadi lima pertandingan.Bradley Beal menjadi pencetak angka terbanyak untuk Wizards dengan 27 angka, sedangkan John Wall menambahi 18 angka dan 12 assist.LeBron James mencetak 26 angka dan Channing Frye menambahi 14 angka sebagai pemain pengganti, ketika Cleveland Cavaliers lolos dengan kemenangan atas New Orleans Pelicans.Kevin Love mencetak 12 angka dan mencatatkan 11 rebound sebelum meninggalkan lapangan pada akhir kuarter keempat karena sakit. Ia hanya mencatatkan lima keberhasilan dari 19 tembakan dan gagal pada ketujuh upaya tembakan tiga angkanya.Dua pemain inti Cavs DeAndre Liggins dan Jordan McRae hanya mampu memasukkan dua dari sepuluh tembakan dalam 34 menit, dan keduanya tidak dimainkan pada kuarter keempat.Cavs mencatatkan keberhasilan 37,8 persen -- salah satu catatan keberhasilan tembakan terburuk musim ini.Giannis Antetokounmpo mengemas 26 angka dan Jabari Parker menambahi 19 angka, ketika Milwaukee Bucks bangkit dan kemudian menahan jarak untuk meraih kemenangan atas Oklahoma City Thunder.Russell Westbrook mengemas 30 angka untuk memimpin Thunder, dan menyelesaikan pertandingan dengan tujuh rebound dan enam assist.Dua pemain Bucks Malcolm Brogdon dan John Henson masing-masing menambahi 12 angka, sedangkan Greg Monroe memasukkan 15 angka sebagai pemain pengganti.Gordon Hayward mencetak 13 angka dari total 30 angka yang dubukukannya pada kuarter ketiga, ketika Utah Jazz mengatasi start buruk untuk menaklukkan Brooklyn Nets.Rodney Hood menambahi delapan dari 15 angkanya pada menit-menit awal kuarter keempat untuk Utah. Rudy Gobert memasukkan 15 angka dan 16 rebound untuk mencatatkan "double-double" ke-24nya, dan Shelvin Mack berkontribusi 15 angka.Trevor Booker menambahi perolehan angka Nets dengan 17 angka dan 15 rebound. Ia mencapai "double-double" ke-11nya musim ini saat pergantian babak, namun tidak mencetak angka dan hanya melakukan satu rebound pada kuarter keempat.Nikola Vucevic dan Elfrid Payton masuk sebagai pemain pengganti untuk mencatatkan "double-double" saat Orlando Magic menang atas New York Knicks.Vuecvic mencetak 14 angka dan mengukir 13 rebound, sedangkan Payton berkontribusi 13 angka dan 14 assist untuk Magis.Jodie Meeks mencatatkan 23 angka, sedangkan Serge Ibaka dan Aaron Gordon masing-masing mencetak 22 angka untuk Magic.Carmelo Anthony mencetak 19 angka untuk memimpin Knicks, yang kalah pada lima pertandingan beruntun. Derrick Rose memasukkan 18 angka.Jimmy Butler hmencetak 52 angka, 12 rebound, dan enam assist ketika Chicago Bulls menaklukkan Charlotte Hornets.Butler, yang memasukkan 15 dari 24 tembakan dan 21 dari 22 lemparan bebas, mengambil kendali permainan pada menit-menit akhir ketika Bulls menjauhkan jarak dari Hornets.Doug McDermott, yang mengisi tempat yang ditinggalkan guard Dwayne Wade karena cedera, juga mendapatkan 12 angka dari pemain pengganti Nikola Mirotic.Kemba Walker memimpin Charlotte dengan 34 angka dan 11 rebound untuk didampingi 19 angka raihan Nicolas Batum.Tiga pemain pengganti Andre Iguodala, David West, dan Shaun Livingston mencetak angka beruntun saat mencatatkan laju kunci pada kuarter keempat, yang membuat Golden State dapat menaklukkan Denver.Draymond Green mencatatkan "triple-double" keduanya musim ini dengan 15 angka, 13 assist, dan sepuluh rebound, dan Klay Thompson (25), Stephen Curry (22), dan Kevin Durant (21) membantu Warriors menjadi tim pertama yang mencatatkan 30 kemenangan pada musim ini dengan kemenangan kesepuluh dari 11 pertandingan terakhirnya.J.J. Redick mencetak 22 angka dan Jamal Crawford berkontribusi 18 angka ketika Los Angeles Clipper menghentikan laju enam kekalahan beruntun dengan kemenangan 109-98 atas Phoenix Suns.Point guard Raymond Felton mengemas 16 angka dan center DeAndre Jordan melakukan 20 rebound untuk mengemas sembilan angka untuk Clippers. Luc Mbah a Moute memasukkan 13 angka.T.J. Warren mencatatkan 24 angka dan delapan rebound untuk Suns, yang kalah untuk keempat kalinya dalam lima pertandingan dan kedelapan kalinya pada sepuluh pertandingan terakhir.(Uu.SYS/H-RF/D011)

Editor: Monalisa