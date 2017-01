Bus wisata Bogor beroperasi setiap akhir pekan

id

Unchal, bus wisata

Bogor (ANTARA News) - Bus wisata Unchal (Unforgettable City tour at Lovable City) yang dimiliki Kota Bogor, Jawa Barat rencananya akan beroperasi setiap akhir pekan yakni setiap Jumat, Sabtu dan Minggu."Karena bus baru ada satu unit, tahap awal bus Unchal kita operasikan Jumat, Sabtu dan Minggu, prioritas untuk wisata," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, di Bogor, Rabu.Sejak diluncurkan Sabtu (31/12/2016) pada malam pergantian tahun, Bus Unchal belum dioperasikan di hari berikutnya, karena harus mengurus administrasi serta surat-surat kendaraan terlebih dahulu.Rencananya, lanjut Bima, bus mulai dioperasikan pekan ini dengan melayani rute keliling Kebun Raya dan Istana Bogor, melintasi sistem satu arah atau SSA."Karena baru ada satu bus, operasional terbatas hanya melayani dari satu titik ke titik lain (point to point) berangkat dari Botani Square dan kembali lagi. Bus gratis," katanya.Bus Uchal merupakan bus wisata pertama yang dimiliki Kota Bogor, berwarna biru cerah, dilengkapi 13 kursi, satu kursi dapat diduduki dua orang. Total bisa membawa 25 penumpang berkeliling kota.Ia menjelaskan, bus dirancang sedemikian rupa, unik mencirikan khas Kota Bogor. Terbuka, sehingga penumpambang dapat menikmati pemandangan selama berada di dalam bus."Bus dirancang tidak bertingkat, karena mempertimbangkan topografi Kota Bogor yang sering hujan, dan banyak pepohonan. Kita pertimbangkan keselamatan penumpang," katanya.Untuk operasional, lanjutnya, bus dikelola oleh koperasi dari Perusahaan Daerah Trans Jasa Transportasi (DPJT) dengan sektor pimpinan yang ditunjuk DLLAJ dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif."Untuk perawatan bus saat ini masih menjadi tanggungjawab Bank BJB melalui program CSR nya," kata Bima.Bima mengatakan, secara bertahap jumlah bus Unchal akan ditambah. Minimal dibutuhkan enam bus untuk melayani enam kecamatan di Kota Bogor."Kami mendorong swasta lainnya untuk berkontribusi dalam menyediakan bus Unchal seperti yang sudah dilakukan Bank BJB, yang perdana menyumbangkan satu unit," kata Bima.Menurutnya, sudah ada beberapa swasta yang berminat untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan sektor pariwisata serta mengurai kemacetan dengan hadirnya bus wisata tersebut."Secara bertahap, ke depan bus wisata diperbanyak tujuannya mengurai kemacetan. Jadi wisatawan yang datang tidak perlu lagi menggunakan mobil pribadi berkeliling Kota Bogor cukup dengan Uchal," katanya.Unchal merupakan singkatan dari Unforgettable City tour at Lovable city. Pemberian nama diperoleh dari hasil sayembara yang diikuti warga Kota Bogor. Bus ini menjadi trobosan baru Kota Bogor dalam menambah daya tarik wisatawan ke Kota Hujan.Pada pengoperasian perdananya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berencana akan menjadi pemandu wisata dan siap menemani warga untuk berkeliling kota.

Editor: Unggul Tri Ratomo