Profesor ilmu pangan dan gizi asal Hong Kong bergabung ke dalam Dewan Penasihat Gizi Herbalife

HONG KONG--(Antara/BUSINESS WIRE) -- Herbalife, perusahaan gizi global, hari ini mengumumkan bergabungnya Dr. Zhen-Yu Chen, pakar ilmu pangan dan gizi, ke dalam Dewan Penasihat Gizi Herbalife (NAB)

Dengan pengalaman lebih dari 27 tahun di sektor ilmu pangan dan gizi, Dr. Chen kini menjabat sebagai Dekan Jurusan Pangan dan Ilmu Gizi dan kepala Divisi Pascasarjana School of Life Sciences di The Chinese University of Hong Kong. Setelah meraih gelar PhD di bidang ilmu pangan dan gizi di University of Massachusetts di AS, Dr. Chen mengajar perkuliahan ilmu pangan dan gizi di The Chinese University of Hong Kong, dan telah membidani lahirnya lebih dari 200 jurnal ilmu pangan dan gizi dengan total kutipan mencapai lebih dari 10.000 kali dan H-index mencapai 55 kali.

Sebagai seorang pakar gizi kenamaan, Dr. Chen telah memperoleh berbagai penghargaan industri selama karirnya, diantaranya adalah: Advancement of Application of Agricultural and Food Chemistry Award oleh Komunitas Kimia Amerika (ACS) pada 2016; High Education Outstanding Scientific Research Output Award for Natural Science oleh Kementerian Pendidikan Tiongkok pada 2010; dan Research Excellence Award oleh The Chinese University of Hong Kong pada 2009. Selain itu, Dr. Chen juga memperoleh Fellow Award dari Divisi Pertanian dan Kimia Makanan Komunitas Kimia Amerika pada 2012 dan Fellow Award of Royal Society of Chemistry (Inggris) pada 2015.

Dr. Chen pernah menduduki sejumlah jabatan penting, diantaranya adalah: deputy chairman Komite Pakar Keamanan Makanan di Biro Pangan dan Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Administratif Hong Kong; anggota dewan Komunitas Gizi Tiongkok; dan associate editor Journal of Agricultural and Food Chemistry. Dia juga pernah didapuk sebagai pembicara kunci pada sejumlah konferensi pangan berskala nasional dan internasional, dengan topik utama pada kimia dan gizi makanan yang membahas seputar makanan-makanan penurun kolesterol, antioksidan alami, asam lemak Omega-3 dan Omega-6, serta oksidasi lipid dalam makanan.

"Kami senang atas bergabungnya Dr. Chen ke dalam Dewan Penasihat Gizi Herbalife. Sebagai pakar ternama di bidang ilmu pangan dan gizi, Dr. Chen akan menjadi aset berharga kami untuk memperluas upaya advokasi kesehatan dan gizi kami di seluruh Asia Pasifik. Keberadaanya di dewan ini akan memberikan pengaruh positif dan saya tidak sabar untuk melihatnya bekerjasama dengan para anggota NAB lainnya guna menginspirasikan orang-orang di penjuru Asia Pasifik untuk mengkonsumsi gizi yang berimbang dan menerapkan gaya hidup yang aktif dan sehat," ungkap Chief Health and Nutrition Officer Herbalife, John Agwunobi.

Penunjukan Dr. Chen ke dalam Dewan Penasihat Gizi Herbalife merefleksikan komitmen berkelanjutan Herbalife dalam menginspirasikan orang-orang di Asia Pasifik untuk mengkonsumsi gizi yang baik, dengan cara menggandeng sejumlah pakar gizi di kawasan ini. Dengan bergabungnya Dr. Chen ke dalam dewan ini, NAB kini terdiri dari 26 anggota, yang meliputi jajaran pakar gizi dan kesehatan dari seluruh dunia, dengan enam diantaranya berasal dari Asia Pasifik.

Herbalife Nutrition Advisory Board

Dewan Penasihat Gizi Herbalife (NAB) terdiri dari jajaran profesional di sektor gizi dan kesehatan dari seluruh dunia yang bertugas untuk mengintegrasikan dari prinsip dan filosofi Herbalife ke dalam proses pendidikan dan pelatihan Independent Herbalife Members tentang prinsip-prinsip gizi yang seimbang, aktivitas fisik, dan gaya hidup yang sehat. Chairman NAB adalah David Heber, M.D., Ph.D., F.A.S.N., F.A.C.N., dan didukung oleh jajaran Vice Presidents, serta para anggota yang kredibel diantaranya adalah Luigi Gratton M.D., M.P.H. dan peraih Nobel di bidang kedokteran, Louis Ignarro Ph.D. Untuk informasi lebih lanjut tentang NAB, silakan kunjungi http://company.herbalife.com/nab.

Tentang Herbalife Ltd.

Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) adalah perusahaan gizi global yang telah merubah kehidupan orang-orang melalui berbagai produk inovatif sejak 1980. Produk-produk gizi, pengendali berat badan, energi, kebugaran, dan perawatan tubuh kami tersedia secara eksklusif kepada dan melalui jaringan Independent Herbalife Members kami di lebih dari 90 negara. Kami berkomitmen untuk memerangi kekurangan gizi dan obesitas di seluruh dunia dengan menawarkan beragam produk berkualitas tinggi, pelatihan tatap muka dengan anggota Herbalife, dan komunitas yang menginspirasi para pelanggan untuk memiliki hidup yang sehat dan aktif.

Kami mendukung Herbalife Family Foundation (HFF) dan program Casa Herbalife untuk membantu menghadirkan gizi yang berkualitas kepada anak-anak yang kurang mampu. Kami juga mensponsori lebih dari 190 atlet, tim, dan event di seluruh dunia, termasuk Cristiano Ronaldo, LA Galaxy, dan masih banyak lagi.

Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 8000 karyawan di seluruh dunia, dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek New York (NYSE: HLF) dengan penjualan bersih mencapai USD 4,5 miliar pada tahun 2015. Situs Herbalife berisi beragam informasi seputar finansial dan informasi lainnya tentang perusahaan ini di bagian ir.Herbalife.com. Investor diharapkan untuk mengunjungi situs Herbalife secara berkala karena informasi yang ada di dalamnya terus diperbarui. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Herbalife.com atau IAmHerbalife.com.

