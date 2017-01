Arnold Schwarzenegger jadi bos The Celebrity Apprentice

id

Arnold Schwarzenegger

New York (ANTARA News) - Ketika Donald Trump menjadi pembawa acara 'The Celebrity Apprentice', dia memulangkan para konstestan dengan slogan terkenalnya: "Kau dipecat."Sekarang saat Trump bersiap mengambil alih Gedung Putih, acara realitas itu memiliki bos baru. Dan Arnold Schwarzenegger tidak hanya memecat para konstentan."You're Terminated!" atau kurang lebih sama artinya: "Kau dipecat!" kata bintang Hollywood dan mantan gubernur California tersebut dalam acara pada Senin malam itu, sekarang di musim ke delapan."Yang pertama tidak mudah. Namun, kau tahu slogannya sekarang, dan para selebritas tahu harapan saya. Ambil risiko, berikan segalanya," kata mantan binaragawan tersebut di Twitter setelah episode pertama dari 'The New Celebrity Apprentice' ditayangkan.Berasal dari Austria, Arnold (69), meraih ketenaran pada 1980 dengan membintangi sejumlah film aksi, namun dia sangat dikenal karena film-film 'The Terminator'.Schwarzenegger -- yang menjadi warga negara Amerika Serikat (AS) lebih dari tiga dekade lalu -- menggunakan popularitasnya untuk masuk ke dalam dunia politik, menjabat sebagai gubernur California dari 2003 hingga 2011, AFP.

Penerjemah: Ida Nurcahyani

Editor: Heppy Ratna