Michelle Obama

Jakarta (ANTARA News) - Michelle Obama akan membuat kunjungan terakhirnya sebagaiatau Ibu Negara Amerika Serikat dalam acara talk show "The Tonight Show" pada 11 Januari.Ini akan menjadi kali ketiga penampilan Michelle Obama di "Tonight Show".Kunjungan sebelumnya berlangsung pada Februari 2014 dan pada April 2015, ketika dia menampilkan ketrampilan menarinya bersama pemandu acara Jimmy Fallon dalam "The Evolution of Mom Dancing"."The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" tayang di stasiun televisi NBC pada pukul 23:35 malam, demikian Billboard.

