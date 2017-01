Sandiaga nyanyi "terajana" bersama warga

id

sandiaga, anies baswedan, pilkada dki, kampanye pilkada





Warga langsung bersorak sorai sambil ikut berjoget saat mendengar Sandiaga bernyanyi.





Dalam acara kampanye tersebut, Sandiaga menyampaikan program andalan bersama pasangannya, Calon Gubernur DKI Anies Baswedan, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, sembako murah dan pembukaan lapangan pekerjaan dengan program One Kecamatan One Center of Enterpreunership (OK OCE).



"Selain itu, warga di sini mau untuk tidak digusur, tapi lebih menginginkan dibangun dengan kampung deret. Dan sebelum dilakukan penataan disosialisasikan terlebih dulu serta jangan sampai ada air mata," kata Sandiaga.



Jakarta (ANTARA News) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor tiga, Sandiaga Uno menyanyikan lagu dangdut "Terajana" sambil berjoget bersama warga di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.Hal tersebut dilakukan saat kampanye dan sosialisasi dengan warga Palmerah. Sandiaga menyanyi dengan diiringi organ tunggal, dan didampingi anak perempuannya yakni Anneesha Atheera Uno.

Editor: Monalisa