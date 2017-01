IHSG Kamis ditutup naik 24,32 poin

id

ihsg, indeks harga saham gabungan, ihsg menguat, bei, bursa efek indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, ditutup bergerak naik sebesar 24,32 poin seiring dengan mayoritas bursa saham di kawasan Asia.IHSG BEI ditutup naik 24,32 poin atau 0,45 persen menjadi 5.325,50 poin. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 4,98 poin (0,55 persen) menjadi 897,48 poin.Analis NH Korindo Securities Indonesia, Bima Setiaji di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa kenaikan IHSG seiring dengan mayoritas bursa saham Asia yang bergerak menguat yang terimbas penguatan bursa saham AS setelah notulen rapat The Fed."Hasil notulen rapat itu meyatakan bahwa The Fed akan menaikkan bunga sebanyak tiga kali secara bertahap. Situasi itu membuat ketakutan investor agak mereda dan menjadi lebih tenang," katanya.Di sisi lain, lanjut dia, sentimen dari dalam negeri mengenai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah menandatangani paket konstruksi senilai total Rp11,58 triliun menjadi sentimen positif untuk IHSG."Sentimen dari dalam negeri itu mengindikasikan realisasi kontrak yang lebih cepat sehingga program infrastruktur akan bisa lebih cepat diselesaikan," katanya.Analis Reliance Securities Lanjar Nafi menambahkan bahwa IHSG bergerak menguat sepanjang perdagangan dengan volume yang cukup tinggi, optimisme pasar kembali terlihat dimana sektor industri dasar memimpin penguatan.Secara teknikal, lanjut dia, IHSG diperkirakan masih akan bergerak untuk mencoba positif pada akhir pekan (Jumat, 6/1) besok di kisaran pergerakan 5.254-5.356 poin.Sementara itu tercatat frekuensi perdagangan saham di pasar reguler BEI mencapai 287.833 kali transaksi dengan total jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 9,012 miliar lembar saham senilai Rp5,950 triliun.Bursa regional, di antaranya indeks Hang Seng menguat 322,22 poin (1,46 persen) ke level 22.456,69, indeks Nikkei turun 73,47 poin (0,37 persen) ke level 19.520,69, dan Straits Times menguat 32,83 poin (1,12 persen) posisi 2.954,14.

Editor: Ruslan Burhani