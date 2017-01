Saksi Novel akan laporkan Ahok soal "Fitsa Hats"

id

kasus ahok, sidang ahok, pemeriksaan saksi, novel

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin atau Habib Novel berencana melaporkan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait persoalan "Fitsa Hats"."Laporkan Ahok masalah Fitsa Hats," kata Habib Novel di Jakarta Kamis.Novel menyebutkan dasar untuk melaporkan Ahok adalah pernyataan calon gubernur DKI Jakarta itu yang dianggap Novel sebagai fitnah.Novel menuturkan Ahok menyangka dirinya sengaja menyembunyikan tulisan Fitsa Hats pada berita acara pemeriksaan (BAP) karena malu."Padahal itu yang ngetik kan polisi," ujar Novel.Lebih lanjut, Novel mengungkapkan penyidik yang mengetik Fitsa Hats pada BAP itu yakni Ajun Komisaris Besar Tarmadi yang mendekati masa pensiun sehingga tidak paham ejaan menulis "Pizza Hut".Saat ini, Habib Novel masih berada di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya guna berkonsultasi terkait rencana laporan tersebut.

